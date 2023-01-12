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POLİTİKA

AK Partili Dağ’dan CHP'li Özel’e: Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili 'çok önemli bir dosya' açıklayacağını duyurmuş 'başına bir şey gelme' ihtimaline karşı 3 kişiye Bakan Soylu’nun dosyasını verdiğini belirtmişti. Bugün yaptığı açıklamada Bakan Soylu’nun 'trol ordusu' olduğunu öne sürdü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Özel’in iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dağ, "Kuru gürültü. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Dağ’dan CHPli Özel’e: Troll ordusu arıyorsanız 2 büyükşehir belediye başkanınıza bakın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ - ​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Süleyman Soylu ile ilgili 'çok önemli açıklamalar' yapacağını duyurmuş ve elindeki dosyaları 'başına bir şey gelirse diye üç arkadaşına verdiğini' ifade etmişti.

Bugün Meclis'te yaptığı basın açıklamasında 2014 yılında İçişleri Bakan müşaviri olan Emin Şen'in Telegramda trol ordusu olduğunu, şirketi aracılığıyla da belediyelerden ihale aldığını öne sürdü.

İddialar sonrası AK Parti'den ilk yorum Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, "Halk arasında “tırt”mı derler, “dağ fare doğurdu” mu derler?! “Yok can güvenliğim yok. Yok dosyayı 3 kişiye emanet ettim” dedi; ama basın toplantısı bitmeden İçişleri Bk yalanladı Özgür Özel'i Neymiş; sosyal medyada çok RT olsun diye organize oluyorlarmış! Hey Allah'ım! Usule, etiğe, kanuna aykırı ne varsa, tabii ki gereği yapılır, yapılmalıdır. Fakat gündemi böyle sabote edip, “can güvenliğine” kadar varan söylemlerle yola çıkarsanız yaya kalır, komik duruma düşersiniz" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti'den CHP'li Özel'in açıklamalarına ilk tepki: Tırt mı derler dağ fare doğurdu mu?
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CHP'li Özel'e bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, CHP'li Özgür Özel'in iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'KURU GÜRÜLTÜ'

AK Partili Dağ, CHP'li Özgür Özel'in 'can güvenliği' imasıyla dosya açıklayacağı duyurusunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı'nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli."


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