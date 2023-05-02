AK Parti'li Demir: İnsanlar ekonomik sıkıntıları “Çözerse Erdoğan çözer” diyor

14 Mayıs seçimlerine günler kala AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Yeni Şafak’a konuştu. Demir, muhabirimiz ile bindiği metrobüste hem seçim çalışmalarını hem de İstanbul’un yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını anlattı.

“Çözerse Erdoğan çözer”

“Cumhurbaşkanımızın hemen hemen her gün, tüm halkı ilgilendiren proje ve sürprizleri sahada geniş yankı uyandırıyor” diyen Demir, “İnsanlar kendi problemlerinin takip edildiğini ve bunların çözümüyle ilgili çalışmaların olduğunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza olağanüstü bir teveccüh var, milletin sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini ve bunun için gerekli her şeyi yapabileceğine inanıyorlar.” ifadelerini kullandı. Sahadaki gözlemlerini de aktaran Demir, “Kapı kapı dolaşıyoruz, insanları dinliyoruz. Evet, ekonomide sıkıntılar var ancak bu ülkenin bir sahibi var ve millet bunu biliyor. Olayları doğru tahlil edebilen, aklıselim ve geçmişi de yakından takip eden insanlar bu sıkıntının AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızla çözülebileceğini biliyorlar.” diye kaydetti.

“İmar affı gibi bir mesele artık söz konusu değil"

Fatih eski belediye başkanı ve AK Parti yerel yönetimlerinden sorumlu Demir, “İmar Affı” konusuna da değindi. Demir, “2021 yılında bir kanun çıkardık. Haksız kazancın önüne geçebilmek ile ilgili olağanüstü sınırlamalar getirdik. Mesela herhangi bir parseliniz var ve imarla ilgili bir değişiklik arzu ediyorsanız parsel olarak bunu yapabilmeniz mümkün değil. Ama ada bazlı olursa imar değişikliği öncesi ve sonrası oluşacak değer artışının hepsini kamuya vermek zorundasınız. Dolayısıyla biz bu kanunu çıkardıktan sonra, imarla ilgili büyükşehirlerde dosya sayısı dramatik bir şekilde azaldı. Bu açıdan biz tedbirimizi almıştık. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, imar affı artık anayasayı değiştirebilecek çoğunlukla getirilebilecek. Bu demektir ki artık imar affı gibi bir mesele gündemde olmayacak.” şeklinde konuştu.

“ Arada sırada İstanbul'a uğramakla çözülmez"

İstanbul’un ulaşım sorunuyla ilgili “5 yıl ulaşımda kaybedilmiş yıllarımız var” diyen Demir, “Bayramda dahi tramvaylar çalışmadı. Otobüsler kaza yaptı, arıza yaptı. İnsanlar otobüsleri itmek zorunda kaldı. Ulaşım İstanbul’un en önemli problemi. Ulaşım öyle arada sırada İstanbul’a uğramakla çözülmez. Bunların İnşallah 2024’te bu yılların telafisini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.





“CHP krediyi altı ayda bitirdi”

“CHP, İstanbullunun kendilerine verdiği krediyi 6 ayda tüketti.” diyen AK Parti milletvekili adayı Demir’e göre İstanbul’un en önemli meselesi ise müsilaj. Marmara Denizi’nin büyük tehlike altında olduğunu vurgulayan Demir, “Marmara’da müsilajı oluşturan etkenler hala devam ediyor. Marmara’ya hala toplam 7 milyon metreküp atık su atılıyor ve bu atık sular arıtılmadan atılıyor. Marmara bu şekilde devam ederse yakın zamanda müsilaj yeniden ortaya çıkacak. Marmara’nın çevresi eskiden Haliç’te olduğu gibi yaşanılır olmaktan çıkacak.” uyarısını yaptı.



