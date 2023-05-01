AK Partili Hamza Dağ: İzmir bağrına bastı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan’ın İzmir mitingini
“İzmir bağrına bastı”
sözleriyle değerlendirdi.
Mitinge ilişkin gözlemlerini
“İzmir cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına bastı, biz bu coşkuyu bekliyorduk”
sözleriyle dile getiren Dağ,
“İzmirlilerin Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini geçmişten de bildiğimiz için mitingdeki bu kalabalık bizi şaşırtmadı, daha çok mutlu etti”
dedi.
Dağ, 14 Mayıs’ın milli olanlar ile milli olmayanların bir seçim olacağına dikkat çekti. Dağ, sözlerini
“14 Mayıs seçimi Türkiye’yi ileriye götürmeye çalışanlar ile Türkiye’yi geri götürmeye çalışanların seçimi olacak. Kuvayı Milliye şehri olan İzmir’de de seçimler inşallah Türkiye’yi ileri götürmeye çalışanlar ve milli olanların zaferi ile sonuçlanacak”
diye sürdürdü.
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2 saat önce