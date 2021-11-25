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POLİTİKA

AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Bu ülkeyi sizin gibi siyasi sırtlanlara teslim etmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan yaptığı miting çağrısında kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Dağ, "Elinizden geleni ardınıza koymayın! Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle bu ülkeyi sizin gibi siyasi sırtlanlara teslim etmeyeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na: Bu ülkeyi sizin gibi siyasi sırtlanlara teslim etmeyeceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu - Hamza Dağ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Mersin’de bir miting yapacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Kifayetsiz Erdoğan’ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor. Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: "Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.’ Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler. Ey şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana’ diyorum. İlk mitingimiz Mersin’de!” değerlendirmesinde bulundu.

"BU SİYASET DEĞİLDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla CHP liderinin bu sözlerini eleştirerek, Kılıçdaroğlu’na meydan okudu.

Ülke olarak elde edilen kazanımlarını muhalefete yedirmeyeceklerine vurgu yapan Dağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Muhalefet eleştiri yapar, sözünü söyler. Ama ağzında hakaret ve yalan olduğu an rasyonel bir zeminde ilişki kurmanız imkansızlaşır. ‘Ne kadar çok bağırırsam kriz algısı o kadar derinleşir’ mantığıyla büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü zehirlemeye çalışmak siyaset değildir.

Elinizden geleni ardınıza koymayın! Allah’ın izni, milletimizin desteğiyle bu ülkeyi sizin gibi siyasi sırtlanlara teslim etmeyeceğiz. Heba etmek, dışarıdaki ağababalarınıza peşkeş çekmek için hedefe koyduğunuz kazanımlarımızı size yedirmeyeceğiz!”

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