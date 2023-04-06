AK Partili Hamza Dağ'dan 'Sırrı Sakık' açıklaması: CHP'nin kaçacak yeri kalmadı

Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var bunların geri dönüşü için genel af düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz. Belediye başkanları cezaevinde ve dışarıda olanların da içeride olanların da yerine kayyum atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız.