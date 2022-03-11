Gündem AK Partili Kayadan Beşiktaştaki 112 çınarı kesen İBBye İstanbullular hesabını soracak
İSTANBUL

AK Parti'li Kaya’dan Beşiktaş'taki 112 çınarı kesen İBB’ye: İstanbullular hesabını soracak

İBB’nin Dolmabahçe-Çırağan caddesindeki 112 çınar ağacını kesmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, “CHP’li İBB “Ağaçlı Yol” dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul’un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Kaya’dan Beşiktaştaki 112 çınarı kesen İBB’ye: İstanbullular hesabını soracak
AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını 'kanserli' oldukları gerekçesiyle kesti. Çınar ağaçlarının katledilmesi büyük tepki topladı. Sosyal medyadan vatandaşlar İBB'ye çınar ağaçlarıyla neden ilgilenilmediği, neden korunmadığı yönünde öfkelerini dile getirdi.

İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler
GÜNDEM
İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler

"İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz?"


AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da İBB'nin Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarların kesilmesiyle alakalı olarak sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaya, "CHP'li İBB "Ağaçlı Yol" dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır" ifadelerini kullandı.

İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki: 'CHP zihniyetinde yok etmek var'
GÜNDEM
İBB'nin Çırağan Caddesi'ndeki ağaçları kesmesine tepki: 'CHP zihniyetinde yok etmek var'

İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler
OYNAT 01:41
İBB asırlık çınar ağaçlarını reklam panosu için mi kesti: Gizlemek için ağaç köklerine beton döktüler
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, Beşiktaş'ta İBB tarafından kesilen çınar ağaçlarının olduğu bölgeyi inceleyerek sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ağaçların reklam panosu asmak için kesilip kesilmediği hususunun üzerinde duran Yıldırım, 'Tepkiler üzerine ağacın kökleri ızgarayla gizlenmeye çalışılmış, köklerinin üzerine beton dökülmüş. İnsan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde üzerindeki ağaçların kesilmesinin özel nedeni reklam panoları mı? Bu insanların reklamdan başka yaptığı bir şey yok. Sürecin takipçisi olacağız' ifadelerini kullandı.


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