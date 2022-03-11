AK Parti'li Kaya’dan Beşiktaş'taki 112 çınarı kesen İBB’ye: İstanbullular hesabını soracak

İBB’nin Dolmabahçe-Çırağan caddesindeki 112 çınar ağacını kesmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, “CHP’li İBB “Ağaçlı Yol” dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul’un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını 'kanserli' oldukları gerekçesiyle kesti. Çınar ağaçlarının katledilmesi büyük tepki topladı. Sosyal medyadan vatandaşlar İBB'ye çınar ağaçlarıyla neden ilgilenilmediği, neden korunmadığı yönünde öfkelerini dile getirdi.
"İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz?"
AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da İBB'nin Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarların kesilmesiyle alakalı olarak sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kaya, "CHP'li İBB "Ağaçlı Yol" dediğimiz Dolmabahçe-Çırağan uzantısındaki çınarlarımızı kesti. İstanbul'un ruhuna daha ne kadar kastedeceksiniz? Yaptığınız her tahribatın hesabını günü geldiğinde İstanbullular size elbette soracaktır" ifadelerini kullandı.