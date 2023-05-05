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AK Partili Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki: Sen kimsin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist dergisine tepkiler durmuyor. Son olarak AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, The Economist'e tepki göstererek, "Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Sen kimsin? Bir dergi. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne?" ifadelerini kullandı.

14:54 . 5/05/2023 Cuma
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AK Partili Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki

AK Partili Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan The Economist'e sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Florya'da Mardinliler Buluşması'na katıldı. AK Parti İstanbul 3.Bölge Milletvekili Adayı Cüneyt Yüksel de programda Kurtulmuş'a eşlik etti. Numan Kurtulmuş organizasyonda konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş, konuşması sırasında İngiliz "The Economist" ve Fransız "Le Point" ve "L'Express" dergilerinin kapaklarını göstererek, kapaklarda yer alan görsel ve metinleri yorumladı.

'Bir dünya devleti haline getireceğiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz Türkiye yüzyılı dedikçe Avrupa'da, Amerika'da, bazı merkezlerde birilerinin de kalbi pıt pıt atmaya başlıyor. Türkiye'de biz 21 yılda vesayet odaklarını tarihin tozlu raflarına göndermeyi başardıysak, vesayetleri yene yene Türkiye'yi bu noktaya ulaştırdıysak milletin gayretiyle ve azmiyle Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de küresel vesayet odaklarıyla mücadele ederek Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceğiz. Bir dünya devleti haline getireceğiz. Bunu biz biliyoruz size anlatmama gerek yok ama elin oğlu da bunu çok iyi biliyor. Son zamanlara geldikçe bunu sizle paylaşmak istiyorum. Seçim yaklaştıkça, biz nasıl gayretle mücadele ediyor ve Türkiye yüz yılının kapılarının sonuna kadar açılması için milletimizle birlikte çalışıyorsak, elin oğlu da boş durmuyor. Her türlü çalışmayla, zaten az evvel ifade edildi. FETÖ'yü, Kandil'i Avrupa'daki PKK'yı birbirine hiçbir şekilde benzemeyen yedi tane yamalı bohça koalisyonunun ortaklarını içeride ve dışarıdaki birtakım sermaye gruplarını, bir şekilde bir araya getirip nasıl Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuştularsa, konuşmaya devam ediyorlarsa yurt dışından da onlara sufle veriliyor. Onlara destek veriliyor" dedi.



#numan kurtulmuş
#the economist
#ingiltere
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