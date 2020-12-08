AK Partili Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması: Rasyonel ve siyasi şartları yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, günümüzde insanlık tarihinin en önemli geçiş noktalarından birinin yaşandığını, 2020'nin, gelecek nesiller tarafından dünyanın en büyük değişimlere gebe olduğu bir dönemin başlangıcı olarak hatırlanacağını söyledi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan bu değişiklik süreci içerisinde, toplumsal hayatın her alanında çok köklü değişikliklere şahit olunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Eğitimden sağlık hizmetlerine, çalışma şartlarından üretim ve tedarik yöntemlerine kadar birçok şey değişecek. Bundan da daha köklü olarak küresel ölçekte yeni bir finansal ve küresel siyasal mimarinin tohumlarının bu yıldan itibaren atılmaya başlayacağını açıklıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim gibi büyük ve iddiası olan ülkelerin meclislerine düşen, önümüzdeki yıllara ilişkin genel milli hedefler üzerinde odaklanmak ve bunları tartışmaktır." dedi.

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Kurtulmuş, Türkiye'nin bütçesini konuşurken sadece bazı parasal büyüklüklerini değil Türkiye'nin önündeki hedeflerinin de konuşulması gerektiğini belirterek "Siyasi fikirlerimiz, bakış açılarımız farklı olabilir ama hepimizin ortak hedefinin yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak olduğunun altını çizmek istiyorum." ifadesini kullandı.

OYNAT 01:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim söylentileri ile ilgili 'Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında seçime gidiliyor. Türkiye'de 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacaktır, bu değişmeyecektir.' ifadelerini kullandı.



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Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Kuruldaki bazı konuşmalarını hatırlatan Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi, hakikaten rencide eden bir şey, 'kurşun asker' tanımlamasıdır. Ben, hiçbir CHP'li arkadaşımı kurşun asker olarak itham etmem. AK Parti grubundaki hiçbir arkadaşımız da kurşun asker değildir; akıl sahibi, insaf sahibi, vicdan sahibi, izan sahibi vatansever insanlardır." diye konuştu. AK Parti'nin devletin yapısıyla ilgili hiçbir sorununun olmadığını da belirten Kurtulmuş, AK Parti'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten siyasi kadronun merkezinde olduğunu vurguladı.

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"Bedeli ödenmiş en hakiki demokrasidir"

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasiyi ilk seçimde getireceğiz." cümlesini de aktararak, şunları söyledi: "Demokrasi, Osmanlı'nın son döneminde, o günün şartları içeresinde gelmiştir ama 1950 seçimlerinden sonra demokrasi bu ülkeye gelmiş ve bedeli ödenmiş en hakiki demokrasidir. 1950 seçimlerinde halkın helal oylarıyla seçilen başbakanın idam sehpalarına götürülmesine rağmen şehit başbakanın arkasından ağlayan bu millet, demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmıştır. 12 Eylül'de binlerce vatan evladı, bir sağdan bir soldan diyerek ortadan kaldırılırken 12 Eylül yönetimine rağmen bu millet, demokrasisine sahip çıkmıştır. 28 Şubat'ta seçilmiş hükümet alicengiz oyunlarıyla indirilip tanklarla, paletlerle demokrasiye ayar verilirken bu millet demokrasiye her yerde de bu Mecliste de sahip çıkmıştır. Ayrıca bu millet demokrasiye bu çatı altında 15 Temmuz gecesi her birinizin katkısıyla sahip çıkmış, Kızılay meydanında, genelkurmay meydanında sahip çıkmış, kanlarıyla bedelini ödemiş, dünyanın en kutsal demokrasisidir. Demokrasi bu millete gelmiş, demokrasiyi millet içselleştirmiştir."

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"Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi"

Kılıçdaroğlu'nun, "Türk ticaret gemisi durdurulduğu zaman gerçeği AB makamlarının açıklamasından sonra öğrendik." ifadesini de eleştiren Kurtulmuş, "Biz gerçeği AB'nin, ABD'nin makamlarının açıklamasından değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin makamlarının açıklamasından öğreniyoruz." dedi. Genel Kuruldaki erken seçim konusundaki değerlendirmelere de yer veren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Her muhalefet partisi erken seçim ister. Demokraside bu da önemli bir şeydir ancak Türkiye'de erken seçimin rasyonel şartları ve siyasi şartları yoktur. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek.

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Bugün yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da CHP'den bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz. Biz demokrasiye sonuna kadar saygılıyız, demokrasinin de en iyi şekilde işlemesinden yanayız. Ancak Türkiye demokrasisinde seçilmişlere saygı duymak da demokrasiye inanmak kadar zaruri bir şeydir."

CHP'den tahrik

Kurtulmuş, CHP sıralarından, "Harun gibi gelip Karun gibi gitmeyi duysak ya sizden." sataşması üzerine de şunları söyledi: "Ben 'Harun gibi gelip Karun gibi gitmeyeceğim.' sözünü 2008 yılındaki Saadet Partisi Genel Kurulunda genel başkan olarak seçildiğim zaman söyledim. Kendime söz verdim ve bugüne kadar da Harun olarak yoluma devam ediyorum. Hala babamın seksen yıllık apartmanında oturuyorum. Yanlış bir şey mi söylemişim? Doğru bir şey söyledim. Bunu hayatımla da sürdürmeye devam ediyorum ölene kadar da sürdüreceğim, çocuklarıma da en büyük mirasım bu olacaktır."

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"Türkiye, 2021'in ortalarından itibaren güçlü bir şekilde kalkınmaya devam edecek"

Kovid-19 salgını nedeniyle çok zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Kurtulmuş, dünyada 2020 yılında 4 trilyon dolarlık ciddi bir harcamanın yapıldığını, hükümet destekleriyle bu rakamın 15 trilyon dolara çıktığını dile getirdi. Kurtulmuş, salgının 2021 yılında devam etmesi halinde 5,6 trilyon dolar daha dünya ekonomisinin daralacağının görüldüğünü söyledi. Gelişmiş ülkelerdeki bütçe açıkları bakımından Türkiye'nin makul bir seviyede bütçesini sürdürdüğünü de belirten Kurtulmuş, Dünya Bankası tahminlerine göre, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin toplam GSYH'sinin 60 yıl aranın ardından ilk defa daralma yaşadığını kaydetti.

Kurtulmuş, "Türkiye, 2021'in ortalarından itibaren güçlü bir şekilde kalkınmaya devam edecek, fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlayarak reel ekonomiyi, reel sektörü canlı tutmaya devam edecektir. Her zaman vurguladığımız gibi tezgahı dağıttırmayacağız." dedi.

"2021 yıl reformlar yılı olacaktır"

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'deki yatırım sevdalarından da vazgeçmediklerini dile getiren Kurtulmuş, hastane, elektrik santrali, savunma sanayisi yatırımı, yol ve köprülerin de vatandaşın hizmetine sunulduğunu kaydetti. Türkiye'deki kamu yatırımlarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde her zamandakinden daha çok dayanışmacı, her zamankinden daha çok rasyonel adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle ekonomide güveni artıracak tedbirlerin alınması, ekonomi yönetimimizin önemli kaldıraçlarından birisi olacaktır. Yatırımcılarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Bunların üstesinden gelebilmek için bu rasyonel politikalarımızı inşallah uygulamaya koyacağız.

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"Türkiye yeni reformlarıyla tanışacaktır"

Türkiye'de özellikle AK Parti iktidarlarının 18 yıllık geçmişine baktığımız zaman, Türkiye ne zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya kalsa büyük reformlar uygulamaya konulmuş ve böylece Türkiye'nin sıkıntıları aşılmıştır. 2021 yılında ülkemiz için hem iktisadi hem de siyasi ve hukuki anlamda reformlar yılı olacaktır. AK Parti'nin reform niyeti; sağlam, kalıcı, güçlü ve ciddidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Adalet Bakanımız ilgili bütün paydaşlarla, önümüzdeki döneme ilişkin reform süreçlerini detaylı bir şekilde istişare ediyor. Bunları olgunlaştırdıktan sonra buraya, siyaset kurumuna gelecek ve siyaset kurumu son şeklini vererek Türkiye yeni reformlarıyla tanışacaktır."