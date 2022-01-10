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EĞİTİM

AK Parti'li Maviş'ten Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme: Mesleğe uyumlu bir kariyer sistemi olacak

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bugüne kadar eğitim stratejisinin gelişmesi için birçok adım atıldığını belirten Maviş, "Mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında kanun teklifimizle, mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir." dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Mavişten Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifine ilişkin bilgilendirme: Mesleğe uyumlu bir kariyer sistemi olacak
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda başlandı.

Teklife ilişkin komisyona bilgi veren AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de hem Türk eğitim sistemi hem de eğitim sisteminin en önemli ögesi öğretmenler açısından tarihi bir kanun teklifini görüşmek üzere toplandıklarına işaret ederek, eğitimle ilgili konuların bazen siyasi parti aidiyetlerini aşan bir ortak düşünce, tasavvur ve amaç gerektirdiğini söyledi.

İnsani kalkınma hedeflerinin temelini eğitimin oluşturduğunu vurgulayan Maviş, "Biz, geleceğimizin güçlü inşasını eğitimin gücünde görüyoruz. Eğitimi insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan bir süreç olarak görüyoruz. Biz, sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğimizin insan kaynağımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle temel önceliğimiz hep insana yönelik yatırımlar olmuştur. 2002'den bu yana her yıl bütçeden en büyük payı milli eğitime ayırmamızın nedeni işte bu temel bakış açımızdan kaynaklanmaktadır." dedi.

Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşmasının güçlü eğitim yapısına bağlı olduğunu ifade eden Maviş, şunları kaydetti:

"Küresel ve bölgesel aktör olmamızın nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Bilimde, sanayide, teknolojide hedeflerine ulaşmış güçlü ve büyük Türkiye'yi ancak eğitimdeki başarılarımızla kurabileceğimize inanıyoruz. Elbette ki Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için birçok faktörün olduğunu biliyoruz. Ancak bu faktörlerin en önemlisinin de eğitim stratejimiz olduğu, sanıyorum hepimizin ortak kanaatidir. Bugüne kadar eğitim stratejimizi güçlendirecek birçok şey yaptık."

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmanın önceliklerinden olduğunu dile getiren Maviş, "Bu amaçla geçtiğimiz yıllarda Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ve Öğretmen Strateji Belgesini hazırladık. Şimdi de öğretmenlerimizle ilgili yine güçlü bir adım atıyor ve öğretmenlerimiz için önemli güçlendirmelerin yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu yüce Meclisimize teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Maviş, "Mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında kanun teklifimizle, mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir. Şimdi Öğretmenlik Meslek Kanunu bakımından en önemli gördüğümüz düzenlemeleri bu yasa teklifi ile takdirlerinize arz ediyoruz." dedi.

Maviş, kanun teklifinde yer alan düzenlemeleri de anlattı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NELERİ KAPSIYOR?

  • -Öğretmenlik kariyer sistemine geçiliyor.
  • -Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavı ortadan kalkıyor.
  • -10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor, uzman öğretmenlik maaşları 1.000 TL olarak yansıyacak.
  • -10 yıl uzman öğretmen olarak çalışanlar başöğretmenlik imkânına kavuşacak Başöğretmen unvanını kazananların maaşına 2000 TL artış yansıyacak.
  • -Öğretmenlerin 3600 ek göstergesi yasalaşıyor.
  • -Sözleşmeli öğretmenlikte 3 + 1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

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