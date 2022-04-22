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Gündem AK Partili Numan Kurtulmuş Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek
POLİTİKA

AK Parti'li Numan Kurtulmuş: Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan terör saldırısının gençlerin yeniden büyük Türkiye yürüyüşünü asla engelleyemeyeceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Numan Kurtulmuş: Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'daki hesabından, TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "TÜGVA Gaziosmanpaşa Temsilciliğine yapılan terör saldırısı, gençlerimizin yeniden büyük Türkiye yürüyüşünü asla engelleyemeyecek. Türkiye teröre ve arkasındaki güçlere hiçbir zaman boyun eğmeyecek. Faillerin en kısa sürede yakalanarak gereken cezayı alacağına inanıyorum."

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