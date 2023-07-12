AK Partili Oktay Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı kazandı: Tazminatı depremzede çocuklara bağışlayacak

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı geldi. Tanju Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Eğer sizi yenecek biri çıkmazsa kurultayda Tanju Özcan olarak yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı.