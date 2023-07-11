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Kemal Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş'tan geçiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği(AB) çıkışı ilgili konuştu. AB'ye girmek için demokratik standartların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Selahattin Demirtaş'tan geçiyor" dedi.

14:19 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin yaptığı
"Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in önünü açalım"
açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, "AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar." dedi.


'AB'nin yolu Atalay, Kavala, Demirtaş'tan geçiyor'

Kılıçdaroğlu,
"Demokrasinin, AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor. Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Selahattin Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor."
ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Selahattin Demirtaş
#TBMM
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