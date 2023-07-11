Kemal Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği'nin yolu Can Atalay, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş'tan geçiyor

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yerel seçimlerle ilgili "Eskişehir'de bile kaybedebiliriz" sözleri üzerine açıklamada bulundu. Kurt'un sözlerini 'provokasyon' olarak niteleyen Büyükerşen, "Hem içeriden hem de dışarıdan CHP'ye ağır bir saldırı var. Tek dertleri de CHP'yi bölmek. Eğer CHP bölünürse laikliğe de cumhuriyete de elveda deriz." ifadelerini kullandı.