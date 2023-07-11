Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Tanju Özcan'dan adaylık mesajı

Burada gazetecilere konuşan Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na görüşme çağrısını ilettiğini hatırlatırken şu ifadeleri kullandı; "O açıklamadan sonra eğer Sayın Genel Başkan 28 yıllık bir parti emekçisine randevu verirse odasına çıkacağım. Niye değişim için yürüdüğümü, niye istifa etmesinin şart olduğunu kendisine bugüne kadar kimsenin anlatmadığı açıklıkla, netlikle, gözlerinin içine bakarak anlatmak istiyorum. Sayın Genel Başkan'dan da randevu talebime cevap bekliyorum."

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun dün tedbir istemine itirazını oy çokluğuyla reddettiğini kaydeden Özcan, şöyle konuştu: "Her türlü baskıya rağmen, adil davranan YDK üyelerine çok teşekkür ediyorum ama öyle görünüyor ki 20'sinde Sayın Kılıçdaroğlu beni partiden attırmaya kararlı. Ben tabii ki savunmamı hazırlayacağım. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu ve MYK'sının Yüksek Disiplin Kuruluna ne kadar büyük baskı yaptığının farkındayım. Yüksek Disiplin Kurulundaki arkadaşlarıma da şu çağrıda bulunuyorum, lütfen kamuoyunu dinlesinler. Hukuki bir karar versinler. Ben 20 Temmuz'da gideceğim ama hala ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Benim tedbirim hala niye devam ediyor, niye devamına dair karar verdiler, ben bunu bilmiyorum.''