AK Partili Özcan ABB Başkanı Yavaş'ın EYT'lilere yaptığı zulmü belgelerle ortaya çıkardı

ABB Başkanı Mansur Yavaş / AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
4 yıldır ABB’nin başında olan Yavaş, kendi döneminden önce giren personelin de hakkını gasp ettiğini, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı perişan ederken kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerinde haklarını gasp etmeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB’nin başına gelmeden önce “EYT’yi ben çözeceğim” diyerek mağdurlara söz veren Yavaş’ın, EYT’den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500’e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği ortaya çıktı.
4857 sayılı kanunun 32’nci ve 112’nci maddelere göre emeklilik hakkı kazandığı ay içerisinde emeklilik haklarının ödeneceği belirtilmesine rağmen aylardır kıdem tazminatlarını alamayan işçilerin Yavaş’ı CİMER’e şikayet ettiği ortaya çıktı.
Kendi döneminden önce çalışan personele her türlü mobing, baskı zulmü yapan Yavaş, şimdi de EYT’den emeklilik hakkı kazanan ve devlet tarafından emekli maaşları bile verilen işçilerin kıdem tazminatlarını ödemedi.
Emeklilik hakkı kazanan ve EYT maaşlarını bile alan işçilerin kıdem tazminatı alamadıklarını AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan belgeleri ile ortaya çıkardı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan EYT’den emeklilik hakkı kazanan, emeklilik maaşlarını bile alan Ankara Büyükşehir Belediye çalışanlarının kıdem tazminatı alamadıklarını belgelerle ortaya çıkararak tepki gösterdi.
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Kutu Kutu Kutu
4857 sayılı Kanunun 32’nci ve 112’nci maddelerinde emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde karar yer almakta. Bu da Mart ayında emekli olup, hak edip, maaşa bağlanan işçiye Mart ayı içerisinde emeklilik tazminatının ödenmesi yönünde. Eğer ödeme olmazsa 1475 sayılı kanun kapsamında hakkını alamayan işçilere dava açma hakkı doğuyor.