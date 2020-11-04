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Gündem AK Partili Özkandan deprem vergisi açıklaması Afet bölgelerine 1,21 trilyon lira harcandı
POLİTİKA

AK Partili Özkan'dan deprem vergisi açıklaması: Afet bölgelerine 1,21 trilyon lira harcandı

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar TL toplandığını, bunun 8 katı olan 1,21 TL'nin, deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan
AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan

TBMM'de, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu. Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde, deprem vergisi de gündeme geldi. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, açıklama yaptı.

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1,21 trilyon lira harcandı

17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandığını, bunun 8,3 katı olan 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine harcandığını belirten Özkan, şunları söyledi:

  • "2003'te deprem master planını hazırladık. 2005'te 8 bin 500 personelle arama kurtarma ekibi UMKE kuruldu. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği, gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı. Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı UDSEP 2014'te hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 in okul analiz edildi. MEB müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı."

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