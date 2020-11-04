AK Partili Özkan'dan deprem vergisi açıklaması: Afet bölgelerine 1,21 trilyon lira harcandı

TBMM'de, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak önergesi ile 'Deprem Araştırma Komisyonu' kuruldu. Komisyonun kurulmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde, deprem vergisi de gündeme geldi. Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, açıklama yaptı.

OYNAT 00:59 Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



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1,21 trilyon lira harcandı

17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandığını, bunun 8,3 katı olan 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine harcandığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"2003'te deprem master planını hazırladık. 2005'te 8 bin 500 personelle arama kurtarma ekibi UMKE kuruldu. 2009'da AFAD kuruldu. Deprem bina yönetmeliği, gelişen teknolojiyle güncellendi. Deprem gözlem istasyonu 1100'e çıkarıldı. Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı UDSEP 2014'te hayata geçirildi. Deprem riskine karşı 12 in okul analiz edildi. MEB müfredatı deprem riski ve eğitimine göre düzenlendi. Depreme karşı güvence altına alınmış konut sayısı 1999'da 50 bin iken bu rakam 9 milyona ulaştı."

#DepremVergileriNerede mi?



📌 Toplanan 147 milyar liranın 8,3 katı 1,21 trilyon lira deprem bölgelerine ve depremzedelere harcandı.



📌 Avrupa’nın en büyük 8500 kişilik #UMKE acil müdahale ekibi oluşturuldu.



📌 #AFAD kuruldu.



📌 Deprem gözlem istasyonu 1100’e çıkarıldı. pic.twitter.com/B5sUz9QKjx REKLAM November 3, 2020