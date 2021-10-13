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POLİTİKA

AK Parti'li Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan avukat: Pişmanlık göstereceğim bir durum yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Avukat Mert Yaşar, "Önceki duruşmalarda hükmün açıklanmasını kabul etmiştim ama vazgeçtim. Pişmanlık göstereceğim bir durum yok. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ben asla cinsel bir imada bir hakarette bulunmadım." dedi. Sanık Yaşar'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan toplamda 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Özlem Zengine yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan avukat: Pişmanlık göstereceğim bir durum yok
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin - Sanık Mert Yaşar

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mert Yaşar avukatlarıyla katıldı. Müdahiller Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özlem Zengin'i ise avukatları temsil etti. Duruşmada beyanı sorulan müdahil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Furkan Berk Biberoğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Müdahil Özlem Zengin'in avukatı Yaşar Baş, sanığın suçunu ikrar ettiğini ve pişmanlık göstermediğini söyleyerek, "Suçlama da ağır bir suçlamadır. Sanığın gerçekleştirdiği ağır saldırıyı, siyasi eleştiri olarak savunması eylemlerine devam edeceğine delalettir. Bu nedenlerle sanık üst hadden cezalandırılmalıdır. Hakkında takdiri indirim uygulanmamalıdır." diye konuştu.

Zengin'in diğer avukatı Pelinsu Demircan da sanığın eyleminin hukuk düzenince korunamayacağını ve ağır hakaret olduğunu belirtti. Demircan, "Tahammül sınırlarını aşan eylemdir. Sanığın sözlerinde bahsettiği 'İlk gece hakkı', kadını metalaştıran bir ifadedir. Bu husus müvekkilimiz ile ilişkilendirilmiştir. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Zengin'e yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan avukata soruşturma
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AK Parti'li Zengin'e yönelik ahlaksız paylaşımda bulunan avukata soruşturma

"Pişmanlık göstereceğim bir durum yok"

Savunması sorulan sanık Mert Yaşar, hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulamasını daha önce kabul ettiğini ancak bundan vazgeçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Benim eylemlerimde pişmanlık göstereceğim bir durum yoktur. 'İlk gece hakkı' sözümün Özlem Zengin ile ilgisi yoktur ve metalaştırmam söz konusu değildir. Eylemlerim siyasi eleştiri mahiyetindedir. Ayrıca 'Gagasını kapatsın' ifadesinde de cinsel bir yön yoktur. Ben twitimi yarım saat içinde sildim. Bunun sosyal medyada gündem olması, çeşitli bakanlıkların twitleriyle gerçekleşmiştir. Paylaşımımda Cumhurbaşkanı'na yönelik bir ifadem de bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum."

  • Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanığın 21 Şubat 2021'de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "mert_yasar" kullanıcı isimli hesabından paylaştığı sözlerinin eleştiri ve kaba söz kapsamını aştığı belirtilerek, sözlerin hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.

Sanık Yaşar'ın dava konusu sözleriyle hem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin başı hem Cumhurbaşkanı hem de müdahil 27. dönem milletvekili Özlem Zengin'e yönelik "hakaret" suçunu işlediği vurgulanan mütalaada, bu kişinin, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya ve "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma
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Özlem Zengin'e yönelik ahlaksız saldırıya soruşturma

Sanık Mert Yaşar, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Ben analoji kullandım ancak burada Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin kadına yönelik ayrımcı siyasetini eleştirdim. Geldiğimiz siyasetin son noktasının 'İlk gece hakkı'nın kullanılması olduğunu ifade ettim. Süre talep ediyorum" dedi.

  • Müdahil avukatları, esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Özlem Zengin'in avukatı ve sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talebinde bulundu.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

Mert Yaşar'ın ahlaksız paylaşımına vatandaşlar ve siyasiler tepki göstermişti.
Mert Yaşar'ın ahlaksız paylaşımına vatandaşlar ve siyasiler tepki göstermişti.

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İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Özlem Zengin'e yönelik paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp, 23 Şubat 2021'de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen avukat Mert Yaşar hakkında yürüttüğü soruşturma sonunda iddianame hazırladı.

İddianamede sanığın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar, "kamu görevlisine hakaretten" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 2 yıl 2 aydan 6 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden ve tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Mert Yaşar'ın tahliyesine hükmetmişti.

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