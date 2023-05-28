Ak Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşa tercihini soran bir YouTube kanalında, skandal bir olay yaşandı. İstanbul Sarıyer'de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirterek "

Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan"