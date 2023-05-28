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Ak Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medya hesapları yolu ile provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. 14 Mayıs seçimleri için halkın nabzını tutan bir YouTube kanalında skandal bir olay yaşanmıştı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, ağır hakeretler ederek gündeme düştü. Küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu'nun seçmeni büyük destek verirken bu seviyesizce hareket meşrulaştırılıyor. Şahısla fotoğraf çekilenler, seçimlerin ikinci turunda görsellerini büyük bir gururla paylaşmaya devam ediyor.

15:10 . 28/05/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu destekçisi küfürbaz kadına destekleri devam ediyor.

Kılıçdaroğlu destekçisi küfürbaz kadına destekleri devam ediyor.

14 Mayıs seçimlerinde vatandaşa tercihini soran bir YouTube kanalında, skandal bir olay yaşandı. İstanbul Sarıyer'de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirterek "
Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan"
dedi. Sokak röportajına dahil olan başka bir kadın ise, Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden kadına ağır küfürler etti. Sosyal medyada dolaşıma sokulan video büyük tepki topladı.


Kendilerine olmayan küfrü meşrulaştırmaya çalışıyorlar


İlk turda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşa tercihini soran bir YouTube kanalında, skandal bir olay yaşandı. İstanbul Sarıyer'de sokak röportajı yapan muhabire bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini belirterek "
Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan"
dedi. Sokak röportajına dahil olan başka bir kadın ise, Erdoğan'ı desteklediğini ifade eden kadına ağır küfürler etti. Sosyal medyada yankı uyandıran video birçok kişi tarafından tepki alsa da, Kılıçdaroğlu seçmeni tarafından alkışlandı. Kendi seçmenine en ufak bir hakarette ortalığı ayağa kaldırarak özgürlük naraları atan kitle, AK Parti seçmenine yapılan böylesine ağır bir küfür için küfürbaz kadına destek çıktı. Seçimlerin ikinci turunda küfürbaz kadınla yan yana fotoğrafını paylaşan bir şahıs ''........ teyzemle güçlerimizi birleştirdik'' ifadelerini kullandı.


Saadet Partisi küfürbaz kadını reklamında sergiledi


Millet İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımında yer verdi. Partinin yeni tanıtım filminde küfür eden kadına yer verilmesi sosyal medyada tepki topladı. Halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıyan Millet İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi büyük tepki topladı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "S... O..." diyerek küfretti. Saadet Partisi, AK Partili seçmene küfreden kadına tanıtımında yer vererek ödüllendirdi. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yan yana yürüyen ortağına ses edemeyen Saadet Partisi'nin paylaşımı kendi kitlesini de rahatsız etti.





#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Saadet Partisi
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