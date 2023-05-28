Ak Partili seçmene hakaret eden küfürbaz kadına Kılıçdaroğlu destekçilerinden güzelleme paylaşımları gelmeye devam ediyor

Kılıçdaroğlu destekçisi küfürbaz kadına destekleri devam ediyor.
Kendilerine olmayan küfrü meşrulaştırmaya çalışıyorlar
Saadet Partisi küfürbaz kadını reklamında sergiledi
Millet İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi, AK Parti seçmenine küfreden kadına tanıtımında yer verdi. Partinin yeni tanıtım filminde küfür eden kadına yer verilmesi sosyal medyada tepki topladı. Halkın nabzının tutan bir Youtube kanalının sokak röportajında yaşanan olayı tanıtımına taşıyan Millet İttifakı’nın ortağı Saadet Partisi büyük tepki topladı. Röportajda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına tepki gösteren yaşlı bir kadın, "S... O..." diyerek küfretti. Saadet Partisi, AK Partili seçmene küfreden kadına tanıtımında yer vererek ödüllendirdi. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile yan yana yürüyen ortağına ses edemeyen Saadet Partisi'nin paylaşımı kendi kitlesini de rahatsız etti.