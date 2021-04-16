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Gündem AK Partili Turandan 128 milyar dolar açıklaması CHP bu konularda eleştirecek en son parti
POLİTİKA

AK Partili Turan'dan '128 milyar dolar' açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP yönetiminin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına yanıt verdi. CHP'nin bu konularda AK Parti'yi eleştirecek en son parti olduğunu vurgulayan Turan, "Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti." dedi.

Haber Merkezi DHA
AK Partili Turandan 128 milyar dolar açıklaması: CHP bu konularda eleştirecek en son parti
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP örgütleri tarafından propagandası yapılan "128 milyar dolar nerede" çıkışına ilişkin Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turan, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "2002'de altın ve döviz beraber, brüt döviz rezervimiz 26 milyar dolar. Kemal Kılıçdaroğlu, '128 milyar dolar nerede?' diyorsa, öncelikle rezervi 26 milyar dolardan 128 milyar dolara çıkardığımızı yani başarımızı takdir ettiğini ifade etmek isterim." dedi.

Kendilerini eleştirenlerin aslında başarılarını vurguladığını belirten Turan, "Bizdeki muhalefet nereden bakarsak bakalım hep elimizde kalan tarz ortaya koyuyor. Muhalefetin yalandan, iftiradan başka bir siyaset yapmadığını görüyoruz. Eğer dedikleri gibi Merkez Bankası'nda böyle bir kayıp varsa neden bunu bir anda 3 parti beraber kullanmaya başladı? Neden bunu dün değil de bugün söylemeye başladılar? Sorunun cevabı şimdiye kadar çok defa net olarak verildi. Siyasette ne seviye ne de nezaket bıraktılar." ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin geçmişte Adnan Menderes'e de benzer ithamlarda bulunduğunu ifade eden Turan, "Ortada belge, bilgi yok. Sadece ajans çalışması şeklinde ortaya koyulan bir iddia var. Bu iddia dün yokken bir anda üç parti aynı anda söylüyorsa bu, başka bir hesabın, başka bir 'Başlayın.' talimatının gereğidir" diye konuştu.

"CHP bizi eleştirecek en son parti"

Anayasa Mahkemesi’nin, CHP’nin hesaplarını inceledikten sonra verdiği usulsüzlük cezasını hatırlatan Turan, "CHP, AK Parti'yi, bu konularda eleştirecek olan en son partidir. Daha dün CHP'nin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3,5 milyon lira civarından usulsüzlük olduğundan partiye ceza kesti. Bunun içinde vahim; ama CHP ile beraber anılan sucuk, sakız, alkol, don, terlik harcaması var. Bunlar böyle adamlar. Nasıl oluyor da bunlar Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını görmeden Merkez Bankasını eleştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Turan sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankasında eklenen, satılan veya çıkarılan ne varsa hepsi kayda geçiriliyor. Bu, ülkemizin, devletimizin bankası. Ekonominin aktörleri, zamana göre tabii ki bazen dövizi bazen altını bazen Türk Lirasını artıracaktır. İşlem budur. 'Faiz artmasın.' diye yapılan adımlar vardır. Bu adımları eleştirebilirsiniz; ama 'Faiz artmasın.' diye ekonominin argümanlarının değerlendirilmiş olmasından kaynaklı bir eleştiriyse bunu baş tacı ederiz. Ama olayı sadece siyasi hesaplarla Merkez Bankasının CHP gibi yönetildiğini zannederek bu ithamlarda bulunulmasını ne hükümetimiz ne de Merkez Bankası yönetimi hak etmiyor. Merkez Bankası, devletin bankası. Bu kadar ağızlarına sakız yapmalarını doğru bulmuyorum. Buna ilişkin açıklamalar yapıldı. Tekrar arzu ediyorlarsa randevu alsınlar, Merkez Bankasına gitsinler, izah edilsin

Bu, akli bir işlem değil. Akli bir işlem olsaydı, buna zamanında 'Nerede bu?' derlerdi. Dün 'Damat nerede?', bugün 'Merkez Bankasının paraları nerede?' Yarın da başka bir şey olacak. Siyasi bir kavganın, ajans çalışmasının karşılığı bunlar. Bunun ülkeye haksızlık olduğu kanaatindeyim. Bu, ülkemizde faizin artmasını, üretimin durmasını isteyen malum anlayışların aparatlığına soyunmaktan başka bir şey değil. Zaten nerede bir yanlış var, onun sözcülüğünü CHP yapıyor. Dün Esed'in avukatıydılar. Azerbaycan'a asker gönderdiğimizde bize kızıp Ermenistan'ın avukatlığını yaptılar. 'Libya'da ne işin var?' deyip İtalya'nın avukatlığını yaptılar. 'Doğu Akdeniz'de ne işin var?' deyip başka birilerinin avukatlığını yaptılar. Bugün de faizcilerin avukatlığını yaparak, 'Faiz niye artmadı?' diye kızanların sözcülüğünü yapıyorlar.

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