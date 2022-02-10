AK Parti'li Turan'dan 'fatura' tepkisi: Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

Elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni bir provokasyonun fitilini ateşleyen bu sözlerine AK Parti'den ilk tepkiyi Grup Başkanvekili Bülent Turan gösterdi.

"BELLİ Kİ PROVOKASYON PEŞİNDE"

"Zor bir süreçten geçiyoruz.Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var.Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor." diyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı? Belli ki Kılıçdaroğlu provokasyon peşinde."

Zor bir süreçten geçiyoruz.Tüm dünyada enerji fiyatlarında bir artış var.Devletimiz bunu milletimize en asgari yansıtmak için adımlar atıyor



Eleştiri/öneri baş tacı; ama siyasi sorumluluk makamındaki birinin dili/önerisi bu mu olmalı?

Belli ki @kilicdarogluk provokasyon peşinde! REKLAM February 9, 2022

GÜNDEM Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'Fatura ödemeyeceğim' söylemine FETÖ firarisi Can Dündar'dan destek: Sivil itaatsizlik güzeldir