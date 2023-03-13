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AK Partili Yavuz AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ''Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak'' ifadelerini kullandı.

10:31 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkanı Ali İhsan Yavuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.


Cumhur İttifakı genişleyecek mi?


Yavuz, "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDAPAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.


"3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek''


Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ya bırakıldı. O MKYK’nın vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek.


#AK Parti
#HÜDA PAR
#Yeniden Refah
3 saat önce
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AK Partili Yavuz AFAD'a yapılacak bağış miktarlarını açıkladı
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