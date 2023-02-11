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AK Partili Yayman 11 akrabasını kaybetti

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti. Yayman, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz" dedi.

04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti. Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız.” ifadesini kullandı. Öte yandan eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’in iki kardeşi aileleriyle birlikte vefat etti.


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hüseyin Yayman
#Hatay
1 saat önce
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AK Partili Yayman 11 akrabasını kaybetti
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