AK Partili Yayman'dan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hatay halkının geçmiş olsun ve şifa dilleklerini ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanları kınayan Yayman, şunları kaydetti:

"Dualarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Rabbim kendilerine hayırlı uzun ömürler versin, inşallah milletimize ve ülkemize daha yapacak çok hizmetleri var. Maalesef sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye karşı Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada dezenformasyon yaparak alçakça ve insanlıktan mahrum açıklamalarda bulunanları kınıyorum ve lanetliyorum. Türkiye'de acilen dezenformasyon yasası yapılması gerektiği kayda geçsin isterim."

REKLAM

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak acilen dezenformasyona karşı yasa çıkması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19'a yakalanmasına karşı sosyal medyada yapılan iftira kampanyasını, kötücül açıklamaları ve bedduaları kınıyor, hukuku ve yargıyı göreve çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı