Gündem AK Partili Yaymandan Erdoğana yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki
HATAY

AK Partili Yayman'dan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunanları kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AK Partili Yaymandan Erdoğana yönelik hakaret içeren paylaşımlara tepki
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hatay halkının geçmiş olsun ve şifa dilleklerini ilettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımda bulunanları kınayan Yayman, şunları kaydetti:

"Dualarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Rabbim kendilerine hayırlı uzun ömürler versin, inşallah milletimize ve ülkemize daha yapacak çok hizmetleri var. Maalesef sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çok değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye karşı Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada dezenformasyon yaparak alçakça ve insanlıktan mahrum açıklamalarda bulunanları kınıyorum ve lanetliyorum. Türkiye'de acilen dezenformasyon yasası yapılması gerektiği kayda geçsin isterim."

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı olarak acilen dezenformasyona karşı yasa çıkması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Cumhurbaşkanımızın Kovid-19'a yakalanmasına karşı sosyal medyada yapılan iftira kampanyasını, kötücül açıklamaları ve bedduaları kınıyor, hukuku ve yargıyı göreve çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
GÜNDEM
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'gazeteciliğin dijital dönüşümünü' ele aldı
GÜNDEM
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu 'gazeteciliğin dijital dönüşümünü' ele aldı
Beşiktaş-Antalyaspor

Beşiktaş-Antalyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.
Putinden Cumhurbaşkanı Erdoğana geçmiş olsun mesajı: Neşeli ruhunuz virüsü bir an önce atlatmanıza yardımcı olacaktır

'Okulları kapatmak <br>çözüm değil'

'Okulları kapatmak
çözüm değil'

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

​TÜİK verileri açıkladı.

200 ile 2 bin 500 TL arasında satıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.