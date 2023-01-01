AK Partili Yazıcı'dan muhalefete aday göndermesi: Maç başlayacak ortada rakip yok

2023 seçimlerine sayılı zaman kala Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafından kenetlenirken, muhalefet cephesinde ise adaylık krizi sürüyor. Bu durum sosyal medyada mizah konusu olmaya devam ederken son olarak AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan altılı masaya göndermeli bir tweet geldi.

Başkan Yazıcı tarafından paylaşılan görselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik dönemlerinde futbol oynarken çekilmiş bir fotoğrafı üzerine Erdoğan'ın kazandığı seçimler şampiyonluk kupası olarak yerleştirildi. Ayrıca 'winner' yani 'kazanan' ifadesi yer aldı. AK Partili Yazıcı yaptığı paylaşıma da "Maç başlayacak ortada rakip yok" notunu düştü. Söz konusu paylaşıma Twitter'da beğeni ve yorum yağdı.