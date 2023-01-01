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AK Partili Yazıcı'dan muhalefete aday göndermesi: Maç başlayacak ortada rakip yok
AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen hala aday çıkaramayan altılı masaya esprili bir gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin şampiyonluk kupalarına benzetildiği görsele Başkan Yazıcı, "Maç başlayacak ortada rakip yok" notunu düştü.
10:20 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Paylaşım Twitter'da büyük beğeni topladı.

Paylaşım Twitter'da büyük beğeni topladı.

2023 seçimlerine sayılı zaman kala Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafından kenetlenirken, muhalefet cephesinde ise adaylık krizi sürüyor. Bu durum sosyal medyada mizah konusu olmaya devam ederken son olarak AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan altılı masaya göndermeli bir tweet geldi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Başkan Yazıcı tarafından paylaşılan görselde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik dönemlerinde futbol oynarken çekilmiş bir fotoğrafı üzerine Erdoğan'ın kazandığı seçimler şampiyonluk kupası olarak yerleştirildi. Ayrıca 'winner' yani 'kazanan' ifadesi yer aldı. AK Partili Yazıcı yaptığı paylaşıma da "Maç başlayacak ortada rakip yok" notunu düştü. Söz konusu paylaşıma Twitter'da beğeni ve yorum yağdı.







#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Altılı masa
#muhalefet
#futbol
#tuzla belediye başkanı
#şadi yazıcı
2 gün önce
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AK Partili Yazıcı'dan muhalefete aday göndermesi: Maç başlayacak ortada rakip yok
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