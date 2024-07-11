|
Gündem

AK Partili Yenişehirlioğlu siyasi parti gruplarını 'sahipsiz hayvanlar düzenlemesi' hakkında bilgilendirdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerine sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

15:56 - 11/07/2024 Thursday
AA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (Arşiv)
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (Arşiv)

AK Parti TBMM Grubu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor.


Düzenlemeye yönelik çalışmaları kapsamında her kesimden fikir alan AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, bugün TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek kanun teklifi hazırlıkları hakkında bilgi verdi.


Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini belirtti.


Yenişehirlioğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi alarak hazırladığı raporu önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.



#AK Parti
#Bahadır Yenişehirlioğlu
#Sokak Köpekleri Düzenlemesi
1 hour ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?