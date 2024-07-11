AK Partili Yenişehirlioğlu siyasi parti gruplarını 'sahipsiz hayvanlar düzenlemesi' hakkında bilgilendirdi

AK Parti TBMM Grubu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini belirtti.

Yenişehirlioğlu, bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi alarak hazırladığı raporu önce Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.