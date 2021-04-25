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POLİTİKA

AK Partili Yılmaz'dan HDP'ye '1915' tepkisi: İhanet siyasetine bir yenisini daha eklediler

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi. Yılmaz, "Biden'ın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun, asılsız iddiaları esas alan bu açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi. HDP'den konuya ilişkin yapılan açıklamaya da tepki gösteren AK Partili vekil, "HDP, yürüttüğü ihanet siyasetine bir yenisini daha ekledi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
AK Partili Yılmazdan HDPye 1915 tepkisi: İhanet siyasetine bir yenisini daha eklediler
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz

AK Partili Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yıllardır tüm platformlarda karşılıklı olarak arşivlerin açılması ve tarih araştırmalarının bu şekilde yürütülmesini savunduğunu bildirdi.

"HDP'nin ihanet siyasetine bir yenisi daha eklenmiştir"

"Şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır." ifadesini kullanan Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

  • ABD Başkanı Biden'ın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun, asılsız iddiaları esas alan bu açıklamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir. Hiçbir somut veriye ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar, bunu kabullenenler, kendi karanlık ve kanlı tarihlerine baksınlar. Bu tutum, bölge barışına katkı sağlamayacağı gibi, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerde de ters etki yaratacaktır. Milletimizi öfkelendiren ve inciten bu açıklamadan sonra ülke içinde tek ses olarak kararlı bir tutum sergilememiz gerekirken Millet İttifakı bileşenlerinden olan HDP, yürüttüğü ihanet siyasetine bir yenisini daha eklemiş, 'Ermeni soykırımıyla yüzleşin' şeklinde paylaşım yapmıştır. AK Parti'ye ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları kin ve onlarca yıllık iktidar hırsları milli duygularını köreltmiş olsa gerek ki Millet İttifakı bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti, HDP'nin bu açıklamasına sessiz kalmışlardır.

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