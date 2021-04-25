AK Partili Yılmaz'dan HDP'ye '1915' tepkisi: İhanet siyasetine bir yenisini daha eklediler

'Her muhtara özel kalem atanırsa işsizlik biter' diyen Kılıçdaroğlu: 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız

“10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi özel kalem müdürü olarak atanırsa işsizlik biter” önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söyleminde de kendisiyle çelişti. “Esnaf çocuklarıyla” video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu “10 milyon işsizimiz var. Birden bire düğmeye bastığınız zaman, siz 10 milyon kişiye birden istihdam yaratamazsınız” dedi.







