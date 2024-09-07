AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne yeni girdi

Partide tüzük değişikliği süreci tamamlanırken kurultayda kabul edilen tüzük değişiklikleri dikkat çekti.
Kural neyi kapsıyor?
Buna göre, AK Parti'de önceden beridir uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de de hayata geçirildi. Buna göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi olarak görev yapabilecek.
Ayrıca, TBMM üyeliği adaylarının belirlenmesi için kullanılacak yöntemlerin ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olduğu açıklandı.
3 dönem kuralı hangi tarihten itibaren geçerli sayılacak?
Milletvekilleri için getirilen dönem sınırlaması, 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşan TBMM 27. yasama döneminden itibaren geçerli olacak.
Bu değişiklikle birlikte, önümüzdeki seçimlerde birçok CHP'li, özellikle uzun süre görev yapan milletvekilleri, aday listelerinde yer alamayacak.
'Demirbaşlar' kurala takılacak
Yeni getirilen 3 dönem kuralına ise partinin demirbaşları denebilecek çok sayıda isim takılacak.
Uzun süredir hayata geçirilemedi
İlk olarak AK Parti tarafından uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de bir süredir hayat geçirilmeye çalışılıyor.
Yıllardır gündeme gelmesine rağmen konuyla ilgili net bir adım atılmamıştı.
- Cumhurbaşkanlığında alınan ağır yenilgi sonrası değişim tartışmalarının alevlendiği dönemde CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel de, 5 dönemdir milletvekilliği yapmasına rağmen seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceğini duyurmuştu.
AK Parti'nin kuruluşundan bu yana uygulanıyor
Partinin kuruluşundan bu yana kesintisiz uyguladığı 3 dönem kuralı ile milletvekilliğinde büyük değişimler gerçekleştirildi.
28 Mayıs seçimlerinde de eksiksiz uygulandı
En son gerçekleşen 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde de istisnasız bir şekilde uygulanan 3 dönem kuralında AK Parti listelerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de önemli değişiklikler yapılmıştı.
Bu kapsamda 181 kişi liste dışı kalırken listelerin değişimi ise yüzde 65'i bulmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada üç dönem kuralının Türk siyasetinde bir ilk olduğunu dile getirmişti.