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AK Parti'nin 23 yıl önce uyguladığı kural CHP tüzüğüne yeni girdi

Kuruluşundan bu yana AK Parti'nin uyguladığı 3 dönem kuralını hayat geçirmeye çalışan CHP'de yıllardır tartışılan bu kural sonunda tüzüğe girebildi. Değişen tüzük kurallarına göre en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi seçilebilecek. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bu yana gündeme gelen konuyla ilgili siyaset kulislerinde ise farklı görüşler hakim. Genel başkanı Özgür Özel'in bile 5 dönem milletvekilliği yaptığı bilinen CHP'de bu konunun uygulanabilirliğine şüpheyle yaklaşılıyor.

Lokman Özdemir
10:58 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:35 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel
Ana muhalefet partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
'nin (CHP) ATO Congresium'da düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultay'ında ilk gün tamamlandı.

Partide tüzük değişikliği süreci tamamlanırken kurultayda kabul edilen tüzük değişiklikleri dikkat çekti.



Kural neyi kapsıyor?


Buna göre, AK Parti'de önceden beridir uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de de hayata geçirildi. Buna göre, bir kişi en fazla üç dönem üst üste milletvekili, belediye başkanı, belediye veya il genel meclis üyesi olarak görev yapabilecek.


Ayrıca, TBMM üyeliği adaylarının belirlenmesi için kullanılacak yöntemlerin ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklaması olduğu açıklandı.


3 dönem kuralı hangi tarihten itibaren geçerli sayılacak?


Milletvekilleri için getirilen dönem sınırlaması, 24 Haziran 2018 seçimleriyle oluşan TBMM 27. yasama döneminden itibaren geçerli olacak.

Bu değişiklikle birlikte, önümüzdeki seçimlerde birçok CHP'li, özellikle uzun süre görev yapan milletvekilleri, aday listelerinde yer alamayacak.



'Demirbaşlar' kurala takılacak


Yeni getirilen 3 dönem kuralına ise partinin demirbaşları denebilecek çok sayıda isim takılacak.


O isimlerden bazıları şöyle;

Erdoğan Toprak; 7. dönemi, Faik Öztrak; 6. dönemi, Engin Altay; 7. Dönemi ,Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi, İlhan Kesici; 5. Dönemi, Bülent Tezcan; 5. Dönemi, Orhan Sarıbal; 4. Dönemi, Veli Ağbaba; 5. Dönemi, Seyit Torun; 4. Dönemi, Mahmut Tanal; 5. Dönemi, Yaşar Tüzün; 6. Dönemi, Tekin Bingöl; 5. Dönemi, Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi, Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi.

Uzun süredir hayata geçirilemedi


İlk olarak AK Parti tarafından uygulanan 3 dönem kuralı CHP'de bir süredir hayat geçirilmeye çalışılıyor.


Yıllardır gündeme gelmesine rağmen konuyla ilgili net bir adım atılmamıştı.



2018 yılında da vekil ve başkanlar için ‘3 dönem sınırı’ önerisi getirilmişti. Eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da 2023 yılında yaptığı açıklamada kurultayda delege sistemini kaldıracaklarını vadetmişti.

O dönem CHP Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu
"Milletvekilleri için 3 dönem sınırı getireceğiz 3 dönemden sonra milletvekili olmayacak"
demişti.


  • Cumhurbaşkanlığında alınan ağır yenilgi sonrası değişim tartışmalarının alevlendiği dönemde CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Özgür Özel de, 5 dönemdir milletvekilliği yapmasına rağmen seçilmesi durumunda milletvekilliği, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 3 dönem kuralı getireceğini duyurmuştu.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana uygulanıyor


CHP'nin 2024 yılında tüzüğüne koyabildiği 3 dönem kuralını Türk siyasetine kazandıran
AK Parti
oldu.

Partinin kuruluşundan bu yana kesintisiz uyguladığı 3 dönem kuralı ile milletvekilliğinde büyük değişimler gerçekleştirildi.


28 Mayıs seçimlerinde de eksiksiz uygulandı


En son gerçekleşen 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde de istisnasız bir şekilde uygulanan 3 dönem kuralında AK Parti listelerinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de önemli değişiklikler yapılmıştı.


Bu kapsamda 181 kişi liste dışı kalırken listelerin değişimi ise yüzde 65'i bulmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada üç dönem kuralının Türk siyasetinde bir ilk olduğunu dile getirmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"14 Ağustos 2001’de partimizi kurarken koyduğumuz bu kural Allah’a hamdolsun bugüne kadar bozulmadı ve inanıyorum ki bundan sonra da bozulmayacak. Çünkü bu halkımızın içinde alıcısını buldu. Bu siyaseti bırak anlamına gelmiyor tam aksine diyor ki 'Sen üç dönem sadece Parlamentoda görev yap, bir dönem ara ver, ondan sonra devam edeceksen yine devam et. Parti kademelerinde yine çalış mani yok.' Farklı yerlerde, bakın şu anda bakan yardımcılarımızın birçoğu bizim eski milletvekillerimiz. Şu anda milletvekillerimizin içinden büyükelçi olan arkadaşlarımız bile var. Demek ki bunların hepsi olabiliyor. Yani çalışmak isteyene alan bol, hepsi olur"
açıklamasında bulunmuştu.



#CHP
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