AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıkladı.
Erdoğan, "MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı 7 il
AK Parti 2'si büyükşehir, 7 ilde aday çıkarmayacak ve MHP'nin adayını destekleyecek.