Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız'' açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki göstererek CHP'nin teröre sesini çıkarmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı'' ifadelerini kullandı.