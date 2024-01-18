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AK Parti'nin aday çıkarmadığı 7 il belli oldu: Bu illerde MHP adayını destekleyecek

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'nin adayları da belli olmaya başladı. AK Parti 7 il dışında bütün illerde aday çıkaracak. Peki AK Parti'nin aday çıkarmayacağı ve MHP'nin adayını destekleyeceği iller hangileri? İşte detaylar...

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:57 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:30 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti
AK Parti

AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday tanıtım toplantısında,
"Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan ediyoruz"
dedi.

Erdoğan, "MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 ilde de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacağız. Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı 7 il

AK Parti 2'si büyükşehir, 7 ilde aday çıkarmayacak ve MHP'nin adayını destekleyecek.

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı büyük şehirler;
Manisa, Mersin
, iller ise;
Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli
ve
Osmaniye
olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki belediyeleri kazanmak ve muhalefet elindeki belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak. Kendini şehirlere adayacak adaylarla seçimlere hazırlanıyoruz. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi açıklayacağız'' açıklamasında bulundu. Muhalefete tepki göstererek CHP'nin teröre sesini çıkarmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, ''Kandil uzantılarının ayaklarının altına kırmızı halılar sererek Atatürk fotoğraflarını kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Bay Kemal'e hezimetin faturasını yükleyen Özgür efendi iradesini terör örgütü temsilcilerine teslim etti. Atatürk'ün kurduğu partinin tabutuna son çiviyi bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı'' ifadelerini kullandı.

#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Manisa
#Mersin
1 gün önce
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