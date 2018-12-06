AK Parti'nin Aksaray adayı Dinçer: Girilmedik gönül bırakmayacağız

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı adaylar arasında yer alan AK Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer, ilk açıklamasını yaptı.

"Girilmedik gönül bırakmayacağız"

Evren Dinçer, “Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımız arz ediyorum. Ayrıca AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız, Mehmet Özhaseki’ye, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Aksaray’ın potansiyelinin farkındayız. Sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerilerimizi hazırladık. Vatandaşımızın istekleri bizim rehberimiz olacak. Aksaray’da çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız. Sosyal Belediyeciliği ve Gönül Belediyeciliğini Aksaray’da en iyi şekilde sürdüreceğiz. Bugüne kadar hizmet etmiş olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Aksaray daha iyi yerlere gelecek.” dedi.

GÜNDEM AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74 oldu