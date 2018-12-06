Gündem Erdoğan 14 ilin adayını daha açıkladı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı - Son dakika

Erdoğan 14 ilin adayını daha açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 14 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı. AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74'e yükseldi. Öte yandan buradaki konuşmasında Erdoğan, "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" dedi.

Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Milletvekilleri ile görüşmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Ne zaman bir seçim olsa soluğu Almanya'da alan bu zat son seyahatinde de birtakım toplantılara katılmış, birtakım kişilerle görüşmüş. Ama katıldığı toplantılara, görüştüğü kişilere baktığımızda karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyor. Buluştuğu, birlikte poz verdiği milletvekillerinden biri de, ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili, bayan.

  • Kılıçdaroğlu'nun işte böyle karanlık sicile sahip Alman milletvekili ile ne konuştuğunu doğrusu merak ediyoruz. Sadece bu kadar da değil. CHP Genel Başkanı'nın Almanya'da buluştuğu diğer siyasetçilerin de isimlerini vermek istemiyorum. Onların da sicilleri aynı. Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması, bu geziyi daha ilginç hale getirdi. Federal Meclis'te, tüm siyasi hayatlarını Türkiye düşmanlığına adamış, ülkemize saldıran, terör örgütlerine yakın ilgileriyle tanınan isimlerle görüşüyor."

Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini terk ediyoruz

Erdoğan, "AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında bu tür görüntü kirliliğine müsaade edilmeyecek" şeklinde konuştu.

14 adayı daha açıkladı

Erdoğan, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin 14 il belediye başkan adayını daha açıklayarak, tanıttı. Erdoğan'ın açıkladığı 14 il ve adayları şöyle:

  • Ağrı: Savcı Şayan
  • Aksaray: Enver Dinçer
  • Bilecik: Nihat Can
  • Erzincan: Cemalettin Başsoy
  • Edirne: Koray Uymaz
  • Iğdır: Adil Aşırım
  • Isparta: Şükrü Başdeğirmen
  • Kars: Ensar Erdoğdu
  • Kırşehir: Yaşar Bahçeci
  • Kütahya: Ahmet Sami Kutlu
  • Siirt: Ali İlbaş
  • Tunceli: Gökhan Arslan
  • Van: Necdet Takva
  • Zonguldak: Ömer Selim Alan

Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 74 il belediye başkan adayını tanıtmış oldu.

AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74 oldu
GÜNDEM
AK Parti'de açıklanan aday sayısı 74 oldu

Erdoğan: Açıkla Kılıçdaroğlu çekinme, niye çekiniyorsun
OYNAT 07:22
Erdoğan: Açıkla Kılıçdaroğlu çekinme, niye çekiniyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da PKK sempatizanı Alman milletvekili ile görüşmesine tepki göstererek, 'Açıkla Kılıçdaroğlu, çekinme, niye çekiniyorsun. Bu zat Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da siyasetini tamamen ülkemize ve milletimize husumet üzerine kurmuş durumdadır. Bunlar sana bir şey getirmez, sana bir şey sağlamaz. Zaten bu yerel seçim, hiç sağlamaz. Genel seçimlerde zaten sana oralardan gelen belli' dedi.
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