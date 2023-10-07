AK Parti'nin dördüncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak

Yarın AK Parti’mizin genel merkez yönetiminin belirleneceği olağanüstü kongresi var. Ankara’da genel merkeze yakınlığıyla bilinen kimi gazeteci-siyasetçi arkadaşlarımızın kongreye dair yazılarını ve yorumlarını okuduğumda üzülmedim dersem yalan olur. Güya kongrede MKYK ve MYK listelerinde kayda değer bir değişim olmayacakmış! Madem öyle niye vaktinde değil de olağanüstü kongre? Bir başka deyişle, AK Parti’nin tepe yönetiminde köklü bir değişim olmayacaksa olağanüstü kongreye gitmek niye? Umarım