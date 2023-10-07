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AK Parti'nin dördüncü Olağanüstü Kongresi bugün yapılacak

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Türkiye Yüzyılı" vurgusu ile yapılacak kongrede, partiyi yerel seçimlere taşıyacak isimler belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yerel seçimlere yönelik mesajlar vermesi bekleniyor.

09:17 . 7/10/2023 Cumartesi
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Foto: AA.

Foto: AA.

AK Parti’nin Olağanüstü Büyük Kongresi için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından yüz bin kişi Ankara'da buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongrede mesajlarını kürsüden verecek.


Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye 3 Cumhurbaşkanı, 27 ülkeden siyasi parti temsilcileri, 127 büyükelçi ile 150 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. Kongreye 10 siyasi parti de davet edildi.


Kongrede 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu ön plana çıkıyor. Salon, "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri ile Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı sloganları ile donatıldı"


MKYK'da yeni isimlere yer verilecek


Kongrede, AK Parti MKYK'nın yeni üyeleri belirlenecek.


Partinin A Takımı olan MYK ise, MKYK üyelerinden oluşturulacak. AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları da kongre ile başlayacak.


Şarkıcı Azerin de konser verecek


Kongrede, Azerbaycanlı şarkıcı Azerin bir konser verecek. Azerin, AK Parti İstanbul milletvekili sanatçı Yücel Arzen ile düet de yapacak.

#AK PARTİ
#Ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
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