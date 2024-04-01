AK Parti'nin en yüksek oy aldığı altı il ve ilçe: Yüzde 73'ü aştı

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başında. Oy verme işlemi, doğu illerinde saat 07.00'de, Türkiye genelinde ise saat 08.00 itibarıyla başladı. Doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibariyle diğer 49 ilde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların 17.00'de kapanmasıyla oy sayma işlemine başlandı. YSK, 19.15'te yayın yasağının kalktığını duyurdu. Yasağın kalkmasıyla ilk sonuçlar belli oldu. Anlık olarak güncellenen İstanbul Ankara İzmir Adana Bursa Diyarbakır Antalya ve Trabzon il il ilçe ilçe sonuçları yenisafak.com'un seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz.