AK Parti'nin 'Gençlik Festivali' yarın İstanbul'da yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

İbiş, "Yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte gençlik etkinliği yapacağız. Cumhurbaşkanımız her fırsat bulduğunda gençlerle bir araya gelip sohbet ediyor, gençleri dinleyip sorularını cevaplıyor. 16 Mayıs Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli sanatçılarımızın katılımıyla sürpriz konuklarımız, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle dolu bir gün geçireceğiz." diye konuştu.