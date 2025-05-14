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Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor

Ankara
10:2914/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti'ye katılım belediye başkanlarına rozetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.
AK Parti'ye katılım belediye başkanlarına rozetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak.

AK Parti, TBMM’de düzenlenecek bugünkü Grup Toplantısı’nda dört belediye başkanını daha parti saflarına katacak.

AK Parti, TBMM’de gerçekleştirilecek Grup Toplantısı’nda dört yeni belediye başkanını daha bünyesine dahil ediyor. Katılım sağlayan belediye başkanlarına AK Parti rozetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

Partiye katılacak isimler arasında,
Konya Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük
yer alıyor. Üzlük, daha önce İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürüyor, bugünkü toplantıyla AK Parti’ye resmen katılmış olacak.
Konya’dan bir diğer isim ise
Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan
. Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Orhan da AK Parti’ye geçecek isimler arasında yer alıyor.
Doğu Anadolu’dan da iki belde belediye başkanı AK Parti saflarına geçiyor. Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı
Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün
(Yeniden Refah) ile Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı
Sarıcan Belde Belediye Başkanı Ramazan Aydın
(Saadet Partisi), bugünkü Grup Toplantısı'nda rozetlerini alacak.

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