Gündem AK Partinin PKKyı kınama önergesini CHPliler reddetti
İZMİR

AK Parti'nin 'PKK'yı kınama' önergesini CHP'liler reddetti

Türkiye'nin birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınlarının altından terör örgütü PKK çıktı. Teröristler 27 ormanlık alanı kendilerini ateşe verdiğini itiraf etmesine rağmen, CHP ve İyi Parti'den hiçbir açıklama gelmedi. Bu gelişmelerden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin PKK yangınlarını kınayan önergesi CHP'liler tarafından reddedildi. AK Parti meclis üyeleri, PKK karşısında sessiz kalan CHP'lilere tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
İzmir'deki büyük yangınları terör örgütü PKK üstlenmişti.
İzmir'deki büyük yangınları terör örgütü PKK üstlenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyenin Karabağlar yangınıyla ilgili PKK'nın kınanmasına ilişkin verdiği önerge reddedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eylül ayı birinci oturumu, Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın, "Karabağlar ve Menderes bölgesindeki yangınları çıkaran eli kanlı PKK terör örgütü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasi parti, kuruluş, kurum, sivil toplum örgütü ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ve yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz." metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine sunduğu önerge görüşüldü.

CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu, Çalışkan'ın verdiği önergeye tepki gösterdi.

  • Tüm siyasilerin PKK terörünü lanetlediğini belirten Özuslu, "Orman yangını ile alıp başka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var ne bu meclise ne de bizim devletimizin PKK ile yaptığı mücadeleye. Burada hiç kimsenin, ne benim ne de CHP'li arkadaşlarımın PKK konusunda ortaya koydukları tavrı yargılamaya, bu tavrın herhangi bir şekilde tartışmaya açmasına gönlümüz razı değil. Netiz bu konuda, tereddüt olan bir konu değil. Bu belanın hepimiz tarafından anlaşıldığını, bu noktada ortak olduğumuz konusunda bir tereddüt yok." ifadesini kullandı.

Çalışkan ise meclis çatısında olup da PKK'ya kimsenin destek vereceği konusunda bir şüphesinin olmadığını ama toplumda orman yangınları kadar PKK konusunda da ciddi bir hassasiyet bulunduğunu söyledi.

CHP grubunun oylarıyla reddedildi

"İzmir'i yakanları protesto edelim" dediğini vurgulayan Çalışkan, "Önerilerimle ilgili bir şeyler söylenseydi daha mutlu olurdum." ifadesini kullandı.

Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge, AK Parti, MHP ve İYİ Parti gruplarının kabul oylarına karşı, CHP grubunun oylarıyla reddedildi.

Oylamada, Çalışkan'ın verdiği PKK'nın şehit ettiği İzmirli polis, asker, öğretmen ve tüm kamu görevlileri ile sivil vatandaşların ailelerine yardım edilmesi, çocuklarının okutulması için yardım düzenlenmesi konusunda banka hesabı açılması için gerekli mecralardan izin alınması önergeleri de reddedildi.

Soyer ise verilen önergeler nedeniyle gündeme geçemediklerine değinerek, şunları kaydetti:

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  • "Meclis üyelerince hazırlanan bu önergeler bundan sonra en az 24 saat önce meclis başkanlığına sunulacak. Bundan sonra son dakikada hiçbir şeyi gündeme almayacağım. 24 saat önce önergeyi verdiğiniz takdirde biz de bunu değerlendireceğiz. Hiç gündemimizde olmayan onlarca şeyi dinledik ama bunun bir sonu yok. Siz konuşun, onlar size yanıt versin derken meclisi kapatıp gidelim."

"Kardeşinizin o makamda olmasını doğru bulmuyoruz"

Toplantıda ayrıca belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması tartışma yarattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olduğunu hatırlatarak, "Yapısal anlamda kardeşinizin gönüllü ya da gönülsüz ücret karşılığı ya da ücretsiz o makamda olmasını doğru bulmuyoruz. O para karşılığında sadece video hazırlanacak. Biz İzmir'in tanıtılması konusunda karşı duruş sergilemiyoruz. Biz bunun bir vakıf üzerinden yapılmasına karşıyız." şeklinde konuştu.

  • Soyer, meselenin kardeşi olmadığını ve AK Parti'nin bu kararı siyasete alet ettiğini savundu. Önerge, AK Parti'nin ret oylarına karşı oy çokluğuyla geçti.

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