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POLİTİKA

AK Parti'nin siyasi partilerle bayramlaşması tamamlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığındaki heyet, CHP ve MHP heyetlerinin ardından HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

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Haber Merkezi AA
AK Partinin siyasi partilerle bayramlaşması tamamlandı
- AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı nedeniyle CHP ve MHP heyetleriyle videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Gündelik hayattaki muhabbetimizin siyaset yaparken de ilişkilerimize yansıması son derece önemli." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Zengin ile Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük'ten oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve Gençlik Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Özlem Zengin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak ramazanı çok iyi değerlendirdiklerini, motivasyonlarını artırdıklarını, teşkilat çalışmalarında vatandaşların ve gençlerin taleplerini dinlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Biz online bayramlaşma yapmaya karar verdiğimizde Sağlık Bakanlığımız pandemiyle alakalı kurallarını henüz açıklamamıştı. O sebeple AK Parti Genel Merkezi olarak bütün siyasi partilerle ve başta İYİ Parti ile online bayramlaşmayı tercih ettik, sizlere böyle ulaştık. Kurban Bayramı'nda ümit ediyoruz yüz yüze geliriz."

Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Hepimiz Türkiye'nin geleceği için çalışıyoruz, takdir zaten milletimize ait olacak. O yüzden ben bu bayram havasındaki, bizim gündelik hayattaki muhabbetimizin siyaset yaparken de ilişkilerimize yansımasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti heyeti daha sonra sırasıyla HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi heyetleriyle video konferans aracılığıyla bayramlaştı.

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