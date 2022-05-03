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Gündem Türkiye ile Ermenistan arasında 3üncü görüşme Süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandı
ANKARA

Türkiye ile Ermenistan arasında 3'üncü görüşme: Süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandı

Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci üçüncü görüşmeleri Viyana'da yapıldı, 4 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan ile normalleşme görüşmelerinde süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandı" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiye ile Ermenistan arasında 3üncü görüşme: Süreci ön koşulsuz sürdürme uzlaşısı tekrarlandı
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Dışişleri Bakanlığından, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında açıklama yapıldı.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME VİYANA'DA

Açıklamada, Kılıç ve Ruybinya'nın üçüncü görüşmelerini bugün Viyana'da gerçekleştirdiği kaydedildi.

Özel temsilcilerin, iki ülke arasında bu süreç yoluyla tam normalleşmenin sağlanmasına yönelik daha önce ilan edilen hedefi teyit ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bu kapsamda, somut görüşleri hakkında samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulunmuşlar ve bu yönde somut ilerleme için atılabilecek olası adımları ele almışlardır. Özel Temsilciler, süreci önkoşulsuz olarak sürdürmeye yönelik uzlaşılarını tekrarlamışlardır" denildi.

  • Taraflar daha önce Moskova ve Viyana'da görüşmüştü. İki ülke Dışişleri Bakanları da Antalya Diplomasi Forumu Marjında bir araya gelmişti.

Türkiye ve Ermenistan arasındaki süreç tam normalleşme hedefi ile ve Azerbaycan ile koordineli bir şekilde yürütülüyor.

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