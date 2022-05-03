Emniyet duyurdu: Kendini 'Afgan ve Pakistanlı' gibi gösteren provokatif hesaplara soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlarla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karşılık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."
Kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla ‘’operasyon hesapları’’ tarafından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında👇 pic.twitter.com/uzVnXNgeSD
Kendilerini “Afgan, Pakistanlı” hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla ‘’operasyon hesapları’’ tarafından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında👇 pic.twitter.com/uzVnXNgeSD— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 3, 2022