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Gündem Emniyet duyurdu Kendini Afgan ve Pakistanlı gibi gösteren provokatif hesaplara soruşturma
ANKARA

Emniyet duyurdu: Kendini 'Afgan ve Pakistanlı' gibi gösteren provokatif hesaplara soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini “Afgan, Pakistanlı” gibi gösteren sosyal medya hesaplarının tespit edildiğini duyurdu. Emniyet, ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla ‘’operasyon hesapları’’ tarafından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Emniyet duyurdu: Kendini Afgan ve Pakistanlı gibi gösteren provokatif hesaplara soruşturma
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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlarla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya platformlarında açık kaynaklardan kolaylıkla elde edilebilecek provokatif görüntüler ile kendilerini "Afgan, Pakistanlı" hesaplar gibi göstererek ülkemizde iç karşılık çıkarmak amacıyla dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapıldığı görülmüş olup gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu ve benzeri operasyon hesaplarına fırsat verilmeyecektir."

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