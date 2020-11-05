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Gündem Provokatif paylaşım yapan şüpheli "afet bilinci eğitimi" şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL

Provokatif paylaşım yapan şüpheli "afet bilinci eğitimi" şartıyla serbest bırakıldı

Provokatif paylaşım yapan şüpheli "afet bilinci eğitimi" şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim veya seminer" alması şartını içeren adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı ihbarı üzerine kimliği tespit edilen N.K. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Gözaltına alınıp Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen N.K. ifadesinin alınmasının ardından "İl Afet Müdürlüğü bünyesinde deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim veya seminer alması" şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "deprem ve afet bilinci ile ilgili eğitim alma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

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