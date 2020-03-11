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ANKARA SOSYAL MEDYA

Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 29 kullanıcı tespit edildi

Sosyal medyadan koronavirüs (Kovid-19) konusunda kamuoyunu endişeye düşürme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı tespit edildi. Asılsız ve provokatif paylaşım yapan kişilerin kimlikleri gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.

Haber Merkezi AA
Halkı tedirgin eden ve doğru olmayan paylaşımlar sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuluyor.
Halkı tedirgin eden ve doğru olmayan paylaşımlar sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları

Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.


29 kullanıcı tespit edildi

Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.

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