Provokatif koronavirüs paylaşım yapan 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."
Sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımları yapan 2️⃣4️⃣2️⃣ şüpheli tespit edildi, 6️⃣4️⃣’ü gözaltına alındı.
Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
Sosyal medyada asılsız ve provokatif Coronavirüs paylaşımları yapan 2️⃣4️⃣2️⃣ şüpheli tespit edildi, 6️⃣4️⃣’ü gözaltına alındı.