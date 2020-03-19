Gündem Provokatif koronavirüs paylaşım yapan 64 kişi gözaltına alındı
ANKARA

Provokatif koronavirüs paylaşım yapan 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlar cezasız kalmıyor.
Koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlar cezasız kalmıyor.

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

İçişleri Bakanı Soylu: Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında
İtalya, Çini geçti

İtalya, Çin'i geçti

Ölü sayısının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
İnfial yaratmaya çalışıyorlar

İnfial yaratmaya çalışıyorlar

Sokağa çıkma yasağı iddialarını değerlendirdi.
Türkiyede ligler ertelendi

Türkiye'de
ligler ertelendi

Tüm profesyonel ligler için karar verildi.
İnternet üzerinden <br>koronavirüs kontrolü

İnternet üzerinden
koronavirüs kontrolü

Bir saatte 100 bin kişi inceledi.
Artık 6 aylığına<br>yetkisiz cumhurbaşkanı

Artık 6 aylığına
yetkisiz cumhurbaşkanı

​Rum yönetimine şirinlik yapmak da dahil hiçbir yetkisi yok.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

Tabutları askeri <br>araçlarla taşıdılar

Tabutları askeri
araçlarla taşıdılar

Krematoryumlar yetersiz kaldı.
İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."

Sığınmacı<br>korkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.
Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...
Ender Saraç<br>karantinada!

Ender Saraç
karantinada!

​Ünlü diyetisyende koronavirüs şüphesi
3 AVM<br>kapılarını kapattı

3 AVM
kapılarını kapattı

Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.