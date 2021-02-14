Provokatif paylaşımlara soruşturma: Terör örgütü propagandası yapılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 13 vatandaşımızın şehit edilmesi sonrası provokatif paylaşımlar yapanlara yönelik açıklama yaptı.

Yazılı olarak yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında "esir kampını TR bombaladı" gibi paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği belirtildi.

Görüntüleri yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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