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AK Parti'nin yeni anayasa açıklamalarına CHP'den şartlı destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Erdoğan Toprak, AK Parti cenahından son dönemlerde yapılan "yeni anayasa" açıklamalarına değinerek, "İktidar demokrasiyi güvence altına alan bir anayasa konusunda samimiyse işbirliğine hazırız" dedi.

09:11 . 5/06/2023 Pazartesi
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Erdoğan Toprak

Erdoğan Toprak

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili
Erdoğan Toprak
, seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak AK Parti yöneticileri tarafından dile getirilen yeni anayasa açıklamalarını değerlendirdi. Toprak, belli kriterlerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

"Önce kendi içlerinde anlaşmalılar; samimiyseler biz hazırız"

"İktidar, seçim sonrası yeni anayasa önerisini gündeme getirip, TBMM'nin sivil anayasaya öncülük etmesi için çalışma başlatacaklarını açıkladı. Türkiye'nin demokratik, insan haklarına ve hukuka saygılı, yurttaşlarının hak ve özgürlüklerini, kadınların eşitlik ve yaşam güvencesini, siyasi ve ekonomik demokrasiyi güvence altına alan bir anayasaya sahip olması konusunda samimiyseiş birliğine hazırız" diyen CHP'li Erdoğan Toprak, "İktidarın geçmişteki anayasa değişikliği icraatları ve şu andaki ittifak ortaklarının başta kadın hakları, inanç özgürlüğü, etnik ve inanç farklılıkları vb. alanlardaki görüşleri, parti programları, mevcut anayasaya bakışları ortada. Cumhur İttifakı ortakları önce kendi aralarında demokratik anayasa için uzlaşmalıdır. İktidar gerçekten otokratik yönetimi sistemini sonlandıracak, TBMM'nin güç ve saygınlığını iade edecek, Türkiye'yi çağdaş demokrasiler seviyesine taşıyacak bir anayasayı TBMM'den en geniş uzlaşı ve işbirliğiyle hayata geçirme düşüncesinde ciddi ve samimi ise her türlü katkıyı sağlarız" ifadelerini kullandı.

Son açıklama Adalet Bakanı'ndan gelmişti

Çiçeği burnundan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "21 yıldan bu yana yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı, adaletin temelinde de insan vardı. Hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformlara imza attık. Sessiz devrim denilebilecek işlere imza attık. Çok önemli mevzuat değişikliklerini milletimiz için hayata geçirdik. Önemli anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi sivil anayasa için uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" demişti.



#Erdoğan Toprak
#Anayasa
#CHP
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