Ak Parti‘ye katılan Nedim Yamalı'dan CHP açıklaması: Bizim sayemizde vekil çıkardılar

‘Partimiz bizi hoş karşıladı’

AK Parti tarafından güzel karşılandığını belirten Nedim Yamalı, “Bu parti bizim partimiz. Yıllarca bu partiye hizmet ettik, aynı dava ve aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Dolayısıyla büyük bir memnuniyetle karşılandık. Dostlarımız sağ olsun, bizleri hoş karşıladılar.” dedi.





‘Cumhurbaşkanımızın yanında yer almalıyız’

Gelecek Partisi’nden istifa etme sebebini aktaran Yamalı, “Yeni bir parti kurduk; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partiler olarak seçimlere girdik. Ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Artık ısrarcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Cumhurbaşkanımız, mazlumların yanında duran bir liderdir. Suriye’de yaşananlar, Rusya’da olanlar ortada. Güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Seçmen bize vize vermedi.” ifadelerini kullandı.





CHP’ye katkımız büyük

CHP’den milletvekili seçilmesine yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Yamalı şunları söyledi:

“Biz CHP sayesinde seçilmedik. Bunu söyleyenler matematik bilmiyor. CHP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüzde 2-3 oy alıyordu. Bizim sayemizde bu oran yüzde 8’e çıktı. Muhafazakâr illerde CHP oy alamıyordu; bizim sayemizde oy aldı. CHP’nin oyu yüzde 21’den yüzde 25’e yükseldi. Bizim CHP’ye katkımız büyüktü. Ancak burada en büyük yanlışlık, bize sadece sayı olarak bakılmasıdır. Halbuki bizler, CHP ile milletin geniş kesimlerini buluşturduk. Bu karşılıklı bir faydaydı. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce’de bizim sayemizde vekil çıkardı.”





Davutoğlu sorusuna cevap yok

AK Parti’ye kongreye dek yeni katılımlar olacağını belirten Yamalı, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun geri gelmesine ilişkin soruya yorum yapmadı.















