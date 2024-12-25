Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Nedim Yamalı’nın istifa etmesiyle birlikte TBMM'de 20 milletvekili bulunan Saadet-Gelecek Grubunun milletvekili sayısı 19'a düştü. Saadet ve Gelecek Partilerinin birleşerek oluşturdukları grup böylelikle düşmüş oldu.

MECLİS’TE GRUP KAÇ MİLLETVEKİLİ İLE KURULUYOR?

İçtüzüğe göre siyasi partiler en az 20 milletvekiline sahip olmaları durumunda Meclis'te grup kurma hakkına sahip oluyor.

GRUP BAŞKANI NASIL SEÇİLİR?

Parti genel başkanları milletvekili ise parti grubunun da başkanı olabiliyor. Aksi durumda grup başkanı, grup üyeleri arasından grup iç yönetmeliğinde öngörülen yöntemle seçiliyor.

Bakanlar Kurulu'na katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en fazla milletvekiline sahip olan parti ana muhalefet partisi oluyor.

MECLİS’TE GRUP KURMAK PARTİLERE HANGİ FAYDALARI SAĞLIYOR?

Siyasi parti grupları cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına sahip oluyor.

En fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubunun; Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü'nün şekil ve esas, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açma yetkisi bulunuyor.

Genel Kurul'da gruplar adına yapılan konuşmalara 20 dakika verilirken, milletvekilleri tarafından yapılan konuşmalar 10 dakikayla sınırlı kalıyor.

Siyasi parti grupları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK), gruplarının üye sayısı oranında üye bulundurabiliyor.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden birer üye Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nda da yer alıyor.

Gruplar, TBMM'nin çalışmalarına ara verilmesi kararını Genel Kurul'da oylamaya sunabiliyor.

Siyasi parti grupları, toplantı zamanını ve diğer günlerde toplantı yapılmasını teklif edebiliyor.

Gupların yazılı önergesiyle Genel Kurul'da toplumsal, siyasal, ekonomik sorunlar ve dış politika gibi konularda genel görüşme açılabiliyor.

MECLİS'TE GRUBU BULUNAN PARTİLER HANGİLERİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan partiler AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve DEM Parti'dir.

KARAR YETER SAYISI KAÇTIR?

Cumhurbaşkanının Yüce Divan'a sevki ve Anayasa değişikliği kabulü için yeter sayısı: 400 milletvekili, Cumhurbaşkanı soruşturması kabulü, Genel / özel af ilanı, Seçimleri yenileme ve Halkoyuna tabi Anayasa değişikliği kabulü için yeter sayısı: 360 milletvekili, Cumhurbaşkanını soruşturma teklifi ve Milletvekilliği veya Bakanlık düşürme yeter sayısı 301 milletvekili, Anayasa değişikliği teklifi için yeter sayısı 200 milletvekili, Anayasa Mahkemesi iptal davası ve Olağanüstü toplantı için yeter sayısı 120 milletvekili, Genel görüşme ve meclis araştırması teklifi ve Siyasi parti grubu oluşturma için yeter sayısı 20 milletvekili olması gerekiyor.

HANGİ PARTİ’NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?