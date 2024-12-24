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Gelecek’ten kopuş başladı: İstifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katılıyor

Gelecek’ten kopuş başladı: İstifa eden Nedim Yamalı AK Parti'ye katılıyor

12:1624/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yamalı, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden ayrıldı.
Yamalı, kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden ayrıldı.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti. Yamalı, daha önce, kuruluşunda yer aldığı ve Ankara İl Başkanlığı görevinde bulunduğu AK Parti'ye geri dönecek.

Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, Gelecek Partisi’nden istifa etti. Yamalı, açıklamasında Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Yarın AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Yamalı'ya rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.


TBMM Grubu düşecek

CHP listelerinden kazandıkları vekillerle Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM’de ortak grup kurmuştu. Gelecek-Saadet grubu Yamalı’nın istifasının ardından 19 milletvekili sayısına geriledi. İki partiden birine katılım olmazsa grup düşecek.


‘AK Parti’ye hep birlikte geçeriz’ demişti

Yamalı daha önce AK Parti ile görüştüğüne yönelik haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “Ahmet Davutoğlu’nun partide yapılan tüm görüşmelerden haberi var. Her şey genel başkanın bilgisi dahilinde. Görüşmelerimizin çoğu kamuya açık. Genel başkanın iradesi, bilgisi ve onayı olmadan hiçbir şey yapmıyoruz. Biz bir paket değiliz. 6’lı masada isteklerimizi gerçekleştiremedik. Bu görüşmeler genel başkanımızın talimatlarıyla ve son kararı da Ahmet Davutoğlu verir.
AK Parti’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz.”
demişti.




#AK Parti
#Gelecek Partisi
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