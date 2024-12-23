AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özdemir: Şimdi şehrin ruhunu özgürleştirme zamanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

'ın sözlerine atıfta bulunarak, "

'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderin omuzlarında yükselen bir davanın ferdiyim. İstanbul’un dinamizmi, bu davanın ve milletimize duyulan sevdanın en güçlü ifadelerinden birisidir. Ben bu davayı ve yapılanları dinleyerek büyüdüm.

" ifadelerini kullanan Özdemir, "

Şimdi, bu eşsiz şehre hak ettiği hizmetleri yeniden kazandırma zamanıdır.