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AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özdemir: Şimdi şehrin ruhunu özgürleştirme zamanı

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özdemir: Şimdi şehrin ruhunu özgürleştirme zamanı

Semih Bozkuş
23:4723/12/2024, Pazartesi
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, büyük bir değişimi işaret ederek "Şimdi, bu eşsiz şehre hak ettiği hizmetleri yeniden kazandırma zamanıdır." dedi.
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, büyük bir değişimi işaret ederek "Şimdi, bu eşsiz şehre hak ettiği hizmetleri yeniden kazandırma zamanıdır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdemir, İstanbul'un yalnızca bir şehir olmadığını, bir medeniyetin aynası olduğunu da ifade ederek, "O, sıradanlığı asla hak etmiyor. Şimdi İstanbul’un ruhunu özgürleştirme ve onu hak ettiği ihtişama kavuşturma zamanı." ifadelerini kullandı. Özdemir ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin siyaset hayatına girerken sarf ettiği sözlerine atıfta bulunarak, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderin omuzlarında yükselen bir davanın ferdiyim." dedi.

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir
, "
Şimdi İstanbul’un ruhunu özgürleştirme ve onu hak ettiği ihtişama kavuşturma zamanı.
" dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
, dün X hesabından yaptığı paylaşım ile şubat ayında yapılması planlanan
AK Parti 8. Olağan İl Kongresi
nde aday olmayacağını açıklamıştı.


Kabaktepe, bugün yaptığı yeni paylaşımda da Kongre'de İl Başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Kabaktepe'nin bu paylaşımının ardından Özdemir de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Kabaktepe'ye teşekkür etti

"
AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, gücünü milletten alan bir istikbal hareketidir. Cumhurbaşkanımızın gelecek vizyonu, ülkesine ve insanına ihtimam eden herkes için bir rehberdir.
" diyen Özdemir, Kabaktepe'ye de AK Parti teşkilatına ve İstanbul'a yaptığı hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Paylaşımında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sözlerine atıfta bulunarak, "
'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir liderin omuzlarında yükselen bir davanın ferdiyim. İstanbul’un dinamizmi, bu davanın ve milletimize duyulan sevdanın en güçlü ifadelerinden birisidir. Ben bu davayı ve yapılanları dinleyerek büyüdüm.
" ifadelerini kullanan Özdemir, "
Şimdi, bu eşsiz şehre hak ettiği hizmetleri yeniden kazandırma zamanıdır.
" dedi.

"Şimdi İstanbul'un ruhunu özgürleştirme zamanı"

İstanbul'un yalnızca bir şehir olmadığını, bir medeniyetin aynası olduğunu da kaydeden Abdullah Özdemir, "
Şimdi İstanbul’un ruhunu özgürleştirme ve onu hak ettiği ihtişama kavuşturma zamanı.
" dedi.
Özdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, gücünü milletten alan bir istikbal hareketidir. Cumhurbaşkanımızın gelecek vizyonu, ülkesine ve insanına ihtimam eden herkes için bir rehberdir.

İl Başkanımız Sayın Osman Nuri Kabaktepe, partimizin bayrağını gururla taşımış; bu hizmet yolculuğunda samimiyetini ve davasına olan bağlılığını bizlere fazlasıyla hissettirmiştir. Kendisine teşkilatımız ve İstanbulumuza yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum.

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyen bir liderin omuzlarında yükselen bir davanın ferdiyim. İstanbul’un dinamizmi, bu davanın ve milletimize duyulan sevdanın en güçlü ifadelerinden birisidir. Ben bu davayı ve yapılanları dinleyerek büyüdüm. Bugün en büyük motivasyonum, bu değerler doğrultusunda İstanbul’umuza layıkıyla hizmet edebilmenin faziletini yaşayabilmektir.

Şimdi, bu eşsiz şehre hak ettiği hizmetleri yeniden kazandırma zamanıdır. Tarihinden aldığı gücü, sokaklarında saklı zenginlikleri ve içinde taşıdığı ruhu geleceğe taşımak her İstanbullunun boynunun borcudur. İstanbul, yalnızca bir şehir değildir, bir medeniyetin aynasıdır. O, sıradanlığı asla hak etmiyor. Şimdi İstanbul’un ruhunu özgürleştirme ve onu hak ettiği ihtişama kavuşturma zamanı."




#Abdullah Özdemir
#Osman Nuri Kabaktepe
#AK Parti
#İstanbul

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