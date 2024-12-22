AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yeni dönemde aday olmayacak

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Kabaktepe, "Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.
8 Şubat 2025'te yapılacak Kongre için geri sayım devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.
Kararını sosyal medya hesabından duyurdu
"Durmak yok, yola devam"
"AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.
8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim.
Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.
Durmak yok, yola devam…"