AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe yeni dönemde aday olmayacak

8 Şubat 2025'te yapılacak Kongre için geri sayım devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…

Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…

Kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Kabaktepe, "

Kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Kabaktepe, "

Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kabaktepe yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor.