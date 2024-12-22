AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne hazırlıklar sürerken önemli bir gelişme yaşandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe , Kongre'de İl Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"Partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim"

Kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Kabaktepe, " Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam… " dedi.

Yeni başkan Abdullah Özdemir

Kabaktepe'nin yeni dönemde aday olmayacağını duyurmasının ardından yerine gelecek isim de belli oldu.

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı 'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir 'in olacağı öğrenildi.

Abdullah Özdemir kimdir?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” üzerine yaptı.

Özdemir, Siyasete AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı ve 2007-2013 yılları arasında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

Aynı dönemlerde, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları’nın Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda da görev aldı.

Aktif siyasetin yanı sıra bölgemizdeki jeostratejik gelişmelere yönelik okumalar yapan Abdullah Özdemir, Türkiye’nin önemli düşünce kuruluşlarından SETA’nın programı kapsamında Washington’a giderek “Uluslararası ve Orta Doğu Siyaseti” üzerine eğitim aldı.

Abdullah Özdemir, gençlik teşkilatı kademelerindeki görevlerinin ardından 2014 yılında AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı.

2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

İstanbul’un trafik ve ulaşım sorunları ve çözümlerine dair pratik ve teorik çalışmalar yaptı.

Abdullah Özdemir, önceki dönem Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın istifası üzerine 15 Nisan 2022 tarihinde Bağcılar Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamayla Bağcılar Belediye Başkanı olarak seçildi ve Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biri oldu. Kısa sürede; kent estetiği, sosyal yaşam, kadın, çocuk, gençlik ve yaşlılara yönelik özel çalışmaları hızla hayata geçiren Özdemir, Bağcılar’da kentsel dönüşüm seferberliği başlatarak, ilçenin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi.

Bağcılar Belediyesi’nin iki buçuk sene içerisinde ürettiği konut sayısı, İBB iştiraki olan KİPTAŞ’ın önüne geçti.

Abdullah Özdemir’in başkanlığı döneminde Bağcılar ilçesi kentsel dönüşümle öne çıkarken, Bağcılar Meydanı’nda kurulan Ramazan Platosu ile BKF (Bağcılar Kitap Festivali) tüm İstanbul’da ses getiren ve markalaşan etkinlikler olarak öne çıktı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından Bağcılar Belediye Başkanı Adayı gösterilen Abdullah Özdemir, İstanbul’da partisinin en yüksek oyla seçilen belediye başkanı oldu.

Toplumun her kesimi ile pozitif iletişim kurması ile öne çıkan Abdullah Özdemir’in özellikle çocuklar ve gençlerle sohbetlerinin videoları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Sabahları aktif spor yapan ve fırsat buldukça bisiklet süren, ailesi ile vakit geçirmeye önem veren Abdullah Özdemir, psikolog ve mimar Nihal Hayrunnisa Özdemir ile evli. Özdemir çiftinin iki erkek evladı var.

31 Mart 2024 Bağcılar belediye seçim sonuçlarına göre, AK Parti adayı Abdullah Özdemir oyların yüzde 55,4’ünü alarak Bağcılar belediye başkanı seçilmişti. CHP’nin adayı Cem Kılıç ise yüzde 32,9 oranında oyda kalmıştı.







