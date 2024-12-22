AK Parti’de kongre heyecanı sürüyor. Özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti İstanbul il kongresi 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongrede aday olmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine teşkilatın içinden genç bir isim geliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir mevcut başkan Kabaktepe'nin yerine İstanbul İl başkanı oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…”