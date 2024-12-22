AK Parti İstanbul İl Başkanı koltuğuna Bağcılar Belediye başkanı Abdullah Özmedir oturacak. Osman Nuri Kabaktepe 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. İşte AK Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında?
AK Parti’de kongre heyecanı sürüyor. Özellikle İstanbul'da il ve ilçe başkanlarının kim olacağı merak ediliyordu. AK Parti İstanbul il kongresi 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Mevcut il başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kongrede aday olmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine teşkilatın içinden genç bir isim geliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir mevcut başkan Kabaktepe'nin yerine İstanbul İl başkanı oldu.
Osman Nuri Kabaktepe aday olmayacak
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti’miz, değişimin, dinamizmin ve devinimin adresi olmaya; Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek kadroları kurmaya bu kongre sürecinde de devam ediyor. 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz 8. Olağan İl Kongremizde İstanbul İl Başkanlığına aday olmayacağım. Yeni dönemde seçilecek başkanımızı şimdiden tebrik ederim. Her zaman ve her yerde Cumhurbaşkanımızın yanında, partimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim. Durmak yok, yola devam…”
Abdullah Özdemir kimdir?
Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” üzerine yaptı.