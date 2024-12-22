Abdullah Özdemir, gençlik teşkilatı kademelerindeki görevlerinin ardından 2014 yılında AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. İstanbul’un trafik ve ulaşım sorunları ve çözümlerine dair pratik ve teorik çalışmalar yaptı.